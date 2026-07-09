Bari, concerti in Fiera del Levante: attesi 25mila spettatori. Via al piano per parcheggi e viabilità

Fine settimana di grandi concerti all’Arena del Levante di Bari, con circa 25mila spettatori attesi complessivamente per i quattro appuntamenti in programma nell’area 47 della Fiera del Levante. Per gestire l’afflusso del pubblico, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario per viabilità, sosta e trasporto pubblico, in collaborazione con Polizia Locale e Amtab.

Il calendario prevede domani, venerdì 10 luglio, il concerto dei Modà. Sabato 11 luglio sarà la volta di Tony Pitony ed Elio e le Storie Tese, mentre domenica 12 luglio saliranno sul palco i Dogstar. Lunedì 13 luglio arriverà Marilyn Manson, a Bari per l’unica data nel Sud Italia del tour mondiale. Per tutte le date, l’area antistante l’ingresso Edilizia, su via di Maratona, nel tratto compreso tra via Portoghese e il varco di accesso ai concerti, sarà chiusa dalle 14 e fino al termine delle esigenze legate agli eventi, nel rispetto delle misure di safety e security.

Sul fronte della sosta, per tutti i concerti del cartellone estivo saranno disponibili, al costo fisso di 3 euro, diverse aree parcheggio nella zona attorno al quartiere fieristico. Le aree individuate si trovano in via Verdi, via Accettura, Parete Edilizia, via di Maratona, via Accettura/Bellini, via Bisignani, viale Orlando, strada complanare di corso Vittorio Veneto, via Giordano, via Pinto e nell’area della rotonda dell’ingresso monumentale della Fiera.

Saranno inoltre operativi 12 nuovi parcometri di ultima generazione “Strada Touch”, installati nelle aree di sosta a pagamento di via di Maratona, via Mohammed Pacha, via Bellini, via Pinto e via Giordano. I dispositivi saranno attivi solo nelle giornate degli eventi in Fiera e consentiranno il pagamento anche attraverso i principali sistemi elettronici e le applicazioni già disponibili per la sosta. Amtab ha previsto anche il potenziamento del trasporto pubblico cittadino. La Fiera potrà essere raggiunta con le linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42, con la navetta A, esclusa la domenica, e con la linea AB. Dalle 17 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, i percorsi subiranno alcune variazioni, consultabili sul sito Amtab.

In occasione dei concerti, il capolinea dei bus sarà spostato nei pressi del supermercato Penny, in via di Maratona. Per le navette, il capolinea Penny rappresenterà anche la fermata più vicina ai varchi di accesso all’Arena del Levante. Sono previste anche modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione. Dalle 00.01 alle 8.30, e comunque fino al termine delle esigenze, sarà istituito il divieto di fermata su entrambi i lati, ad eccezione delle aree parcheggio in concessione ad Amtab, in piazzale Vittorio Triggiani, largo Mohamed Taher Pacha, via Portoghese e in alcuni tratti di viale di Maratona.

Dalle 00.01 alle 24 sarà inoltre in vigore il divieto di fermata in via San Francesco alla Rena, su entrambi i lati, in viale di Maratona tra via Portoghese e largo De Palo, in largo De Palo, in alcuni tratti di via Verdi e nelle aree riservate ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno. Sempre per tutte le date dei concerti, dalle 14 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, sarà vietato il transito su viale di Maratona, nel tratto compreso tra via Portoghese e largo De Palo. Il piano straordinario accompagnerà il nuovo fine settimana di eventi dell’estate barese, che proseguirà fino a settembre con un cartellone complessivo di 23 appuntamenti all’Arena del Levante.