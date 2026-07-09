Bari, piazzetta dei Papi in balia dell’inciviltà: “Bottiglie abbandonate, ritratto dell’indifferenza”

“Se questa fosse un’opera d’arte, si chiamerebbe ‘L’inciviltà’. É un ritratto dell’indifferenza. Un “opera d’arte” in cui regna la mancanza di senso civico”. Inizia così l’amaro sfogo di un cittadino che ha voluto denunciare sui social quanto accade a Bari, in particolare in piazzetta dei Papi, nel quartiere Carrassi, dove, ignoti, dopo aver consumato bevande, hanno abbandonato i rifiuti (in particolare il vetro) senza curarsi di gettarlo negli appositiv contenitori. Non una situazione singolare, diverse le segnalazioni in merito a condizioni simili in diverse zone della città.

“Ogni rifiuto lasciato lì racconta una scelta”, prosegue la denuncia – “quella di deturpare volontariamente lo stesso posto in cui si vive. Questa foto non denuncia soltanto ciò che si vede, ma ciò che rivela essere chi ha fatto tutto questo…degli sporcaccioni! Ovviamente anche gli altri tavolini erano nelle medesime condizioni, senza parlare poi dei resti dei fuochi d’artificio che puntualmente abbiamo sentito anche questa notte”, conclude.