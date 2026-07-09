Bari, ancora degrado in corso Italia: auto imbrattate con feci. “Qui completo abbandono” – VIDEO

Nuovo episodio di degrado in corso Italia, a Bari, nel primo tratto nei pressi di via Martiri d’Otranto. Secondo quanto denunciato dal consigliere Luca Bratta, alcune auto in sosta sarebbero state imbrattate con feci, dalle maniglie delle portiere fino ai parabrezza. Un gesto che, secondo la segnalazione, si inserisce in un contesto già segnato da ripetuti atti vandalici. Nella stessa zona, infatti, i residenti lamentano da tempo episodi di finestrini infranti, pneumatici bucati, carrozzerie danneggiate e danneggiamenti ai veicoli parcheggiati.

Una situazione che sta alimentando esasperazione tra i cittadini, che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni e una presenza più costante sul territorio. “Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno subire tutto questo? Per quanto tempo ancora dovranno sentirsi abbandonati dalle istituzioni in una parte della città che merita la stessa attenzione e tutela di tutte le altre?”, denuncia Bratta. Da qui la richiesta di controlli più frequenti, interventi concreti e misure capaci di restituire sicurezza e decoro alla zona. “I cittadini non possono essere lasciati soli di fronte a questo degrado”, conclude Bratta.