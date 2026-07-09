Bari, un libro sui 200 anni di devozione per San Michele a Palese

Il borgo di Palese, a nord di Bari, vanta una consolidata ed autonoma identità, particolarmente in fatto di pietà popolare. Pur se legata amministrativamente a Modugno (prima) e a Bari (poi), la comunità palesina è storicamente devota all’Arcangelo Michele, eletto Patrono del borgo sin dal 1837 con atto formale dell’Arcivescovo Clary. Un percorso di fede avviato ancor prima, il 10 Luglio 1824 – mediante l’individuazione di una cappella intitolata all’Arcangelo quale luogo di culto temporaneo e che ancora oggi è pulsante, malgrado i cambiamenti del tempo e della società.

Gianni Serena, già autore di diverse pubblicazioni, presenta in collaborazione con il Comitato Festa Patronale, il volume “Bicentenario Micaelico – Il culto di San Michele a Palese ha compiuto 200 anni” in cui emergono dettagli e documenti finora inediti circa la nascita del culto micaelico a Palese e la sua evoluzione fino ai giorni nostri.

Il volume sarà presentato ufficialmente Venerdì 10 Luglio 2026 (data non casuale), alle ore 19.30, presso il giardino del plesso scolastico “Duca d’Aosta” a Palese (ingresso da Via Donatori del Sangue, sede dell’associazione Fratres Palese che ospita l’evento).

Alla presentazione, oltre all’autore, prenderanno parte:

– l’Arcivescovo Emerito di Bari-Bitonto, Mons. Francesco Cacucci;

– il Parroco della Chiesa dello Spirito Santo in Santo Spirito, Rev.do Fabio Campione;

– il Prof. Saverio Di Liso.

Conduzione dell’evento a cura della Dott.ssa Anna Piscopo.