Foggia, decesso del dipendente: Amiu Puglia respinge le accuse della Fp Cgil

AMIU Puglia interviene per replicare al comunicato diffuso nelle scorse ore dalla FP CGIL Foggia sulla tragica scomparsa di un dipendente. L’azienda respinge integralmente la ricostruzione fornita dal sindacato e ribadisce che le misure di prevenzione dello stress da calore erano già state adottate.

Nella nota si precisa che, come avviene ogni anno e con congruo anticipo rispetto all’arrivo delle ondate di calore, era stato predisposto un piano organizzativo che prevedeva l’anticipazione degli orari di turno per il personale impegnato nelle attività all’aperto. Una scelta, viene spiegato, adottata per ridurre l’esposizione dei lavoratori nelle ore di maggiore irraggiamento solare, in coerenza con le indicazioni della piattaforma Worklimate e con l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 321 del 29 maggio 2026.

AMIU Puglia evidenzia inoltre che la distribuzione degli integratori salini al personale operativo è stata garantita con regolarità, come previsto dal Contratto e dagli obblighi di legge in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per questo motivo, l’azienda afferma di non comprendere la richiesta avanzata dalla FP CGIL su misure che, secondo quanto riferito, erano già state attuate. A sostegno di questa ricostruzione viene richiamato il verbale del 10 giugno relativo alla messa a disposizione degli integratori per tutte le squadre attive sul territorio di Foggia.

La società aggiunge che anche la richiesta di anticipare gli orari di inizio turno risulta, a suo avviso, incomprensibile, poiché la misura era già stata adottata per il settore della Disinfestazione, nel quale il lavoratore era impiegato.

Nel comunicato viene inoltre ricordato che nei giorni scorsi si era già svolto un incontro con le organizzazioni sindacali e che, in quella sede, non erano stati richiesti chiarimenti sulle questioni ora sollevate. Quanto al nuovo tavolo di confronto, che secondo la FP CGIL non sarebbe stato convocato, AMIU Puglia precisa che era stato programmato per oggi, 9 luglio 2026, ma non si è tenuto a seguito di una richiesta informale di rinvio arrivata da alcune organizzazioni sindacali.

In conclusione, l’azienda esprime “una profonda distanza da affermazioni false e lesive che si innescano in una dinamica che maleodora di speculazione, in un momento che, al contrario, è purtroppo di profondo dolore per una famiglia, per la nostra Azienda e per l’intera Comunità foggiana”.