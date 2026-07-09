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Dogstar live a Bari, la band di Keanu Reeves il 12 luglio in Fiera del Levante

Tornata sulla scena live e discografica con il nuovo album "All in now"

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Luglio 2026 - 10:19
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  • 57 sec

I Dogstar (il chitarrista/vocalist Bret Domrose, il batterista Rob Mailhouse e il bassista Keanu Reeves) sono tornati sulla scena live e discografica con il nuovo album “ALL IN NOW”. Dal vivo offrono uno spettacolo di puro alternative rock senza fronzoli, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

C’è un momento in cui la musica smette di essere qualcosa da spiegare e torna a essere semplicemente qualcosa da vivere. I Dogstar rientrano in questa dimensione con un ritorno dal vivo guidato da Keanu Reeves al basso, insieme a Bret Domrose e Rob Mailhouse, dopo una lunga pausa e una nuova fase creativa nata più dall’istinto che dal calcolo.

Nel tour All In Now si mescolano brani inediti e repertorio, senza gerarchie e senza effetti superflui: solo tre musicisti che si ascoltano e si rispondono, lasciando che ogni pezzo prenda forma nel momento stesso in cui accade.

Sul palco non c’è distanza, non c’è costruzione artificiale: c’è il piacere immediato di suonare insieme, di far nascere il suono dall’interazione, come se ogni brano fosse una conversazione appena iniziata.

I Dogstar riportano così la musica alla sua essenza più semplice e diretta: qualcosa che non si guarda soltanto, ma si attraversa.

ACCESSO IN FIERA DA INGRESSO EDILIZIA
Apertura porte ore 19,00
Inizio live ore 21,00

BIGLIETTI DISPONIBILI online su Ticketone e Ticketmaster, e direttamente in Fiera alla biglietteria Ingresso Edilizia il giorno del concerto (fino ad esaurimento posti)

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