Bari, respinta la richiesta di sospensiva della gara per la concessione dello stadio San Nicola

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso presentato da La Lucente nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento quinquennale dello stadio San Nicola. L’azienda aveva chiesto una sospensiva della gara bandita dal Comune di Bari, sostenendo di non aver partecipato a causa di un presunto vantaggio competitivo della Ssc Bari in virtù di concerti già programmati oltre la scadenza della vecchia concessione e di cui non c’era menzione nel nuovo bando. Rinviata al 23 febbraio 2027 l’udienza per la discussione del merito. Ora la palla passa al Comune: il 13 luglio scade la concessione temporanea a titolo oneroso alla Ssc Bari e tecnicamente l’impianto dovrebbe tornare nelle mani del Comune.