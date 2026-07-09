Festival dei Tramonti, premiato il corto “Dear Silvestro”

Il 2 luglio , presso Castiglione del Lago (PG), durante il Festival dei Tramonti (noto anche come TIAFF, Trasimeno International Art Film Festival, volto a valorizzare l’arte, la musica, il teatro e le degustazioni) presso il Palazzo della Corgna si è svolta la cerimonia di premiazione per i finalisti delle opere cinematografiche selezionate dal festival: il cortometraggio di genere documentario-sperimentale “Dear Silvestro” (ultimo lavoro del regista pugliese Nico Cirasola, scomparso nel 2023, prodotto da JRSTUDIO Cinema di Roberto Moretto e presentato da Nuova Dionisya Film, di Dionisia Cirasola, figlia di Nico) ha ricevuto il premio per la “Miglior sceneggiatura-Identità Italiana” conferito in ex aequo agli sceneggiatori del film, ovvero lo stesso Cirasola, Luca Pastore, membro della FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) e Nicola Roppo, sceneggiatore ed attore barese. Collaboratori alla sceneggiatura sono stati inoltre Rossana Monetta e Dario Bischofberger, che con Roppo, nel 2019, furono scelti da Pastore dall’Accademia Mediterranea del Cinema Amarcord (Bari, direttrice Tiziana Lattuca), dove erano studenti di sceneggiatura con docente il regista Stefano Reali, per collaborare al progetto.

A ritirare il premio a nome di tutti e tre gli sceneggiatori è stato Nicola Roppo , che ha ricevuto il premio dal presidente del Festival Fabio Cancelloni, la sorella di quest’ultimo, Simona (presidente della fondazione Nati per vivere, partner del festival), il direttore artistico della sezione “Cinema e Danza” Marcello Zeppi (anche presidente e direttore artistico del Montecatini International Short Film Festival, MISFF, partner a sua volta del TIAFF) dal critico cinematografico Armando Lostaglio (presidente di giuria) e da Andrea Sirimarco (presidente MISFF IRS Spagna).

Il giorno dopo, inoltre, Roppo ha assistito al gran Galà della Danza organizzato dal festival presso la Rocca di Castiglione del Lago (Rocca del Leone), presentato da Elena De Laurentiis (Docente dei corsi AFAM presso l’Accademia Scala di Milano ed insignita al festival del Premio Speciale TIAFF- Danza e Cultura).

Il cortometraggio “Dear Silvestro” (presentato in anteprima ad aprile al Bif&st di Bari e selezionato anche dal festival Italia Film Fedic ed Apulia Web Fest, in quest’ultimo sarà proiettato durante lo svolgimento dello stesso, a settembre ) narra la storia di Silvestro Stallone, nonno dei leggendari Sylvester Stallone, attore sceneggiatore e produttore (che ha compiuto 80 anni il 6 luglio) e di suo fratello, il musicista Frank: Silvestro era infatti un barbiere originario di Gioia del Colle (BA) che nei primi anni ’30 del ‘900 emigrò negli USA con quasi tutta la sua famiglia in cerca di maggior fortuna.

Protagonisti del cortometraggio, come narratori, sono tra gli altri Rosa Nettis (prima cugina dei fratelli Stallone e tuttora residente a Gioia del Colle) e Tommaso Lillo (esperto di storia e tradizioni) che hanno fornito preziose testimonianze sulla storia della famiglia Stallone. I membri di quest’ultima sono interpretati da Leonardo Silvestro Buttiglione (nel ruolo di Silvestro Stallone) e dai nipoti di Cirasola, Matteo, Enea, Andrea e Sofia. Le ricostruzioni animate del film sono a cura di Gianni Donvito, le musiche sono del gruppo musicale “Le vie del blues” (Dino Panza e Nino Lepore). Fotografia di Lia Marchetti (anche aiuto regista con Antonio Buttiglione); montaggio di Maurizio Baglivo, storico collaboratore di Nico Cirasola, e del produttore Moretto. Il film ha goduto inoltre del patrocinio del Comune di Gioia del Colle (nella persona dell’ex assessore alla cultura Lucio Romano).

Oltre ad apprezzare e valorizzare l’opera per il racconto del coraggio avuto da Silvestro e da milioni di emigrati italiani, il critico cinematografico Armando Lostaglio ha conferito il premio a nome di tutto il TIAFF (che tra i partner conta anche Cinetour, Comitato Internazionale dei Festival Cinematografici Turistici Mondiali, con Presidente Can Saraçoğlu e Zeppi membro dell’assemblea generale) con la seguente motivazione: “Premiando Nicola Roppo per la sceneggiatura del film “Dear Silvestro” cui ha collaborato, si intende riconoscere l’impegno di un giovane che con tenacia si impone all’attenzione del mondo del Cinema, ci ha creduto e con dedizione ha coinvolto registi per realizzare questo lavoro dedicato alle radici pugliesi del grande attore e regista Sylvester Stallone. E’ un cortometraggio- documentario scritto e diretto postumo dal regista pugliese Nico Cirasola, che ci ha lasciati; il film racconta la storia delle origini e del legame della famiglia Stallone con la città natale (cioè Gioia del Colle, in provincia di Bari) esplorando l’emigrazione in America di inizio ‘900; ben diretto ed interpretato, con una dose di spontaneità che richiama le immagini del Cinema muto nonché quelle della animazione”.

Roppo e Pastore dichiarano “Siamo enormemente grati ed onorati di questo premio, a maggior ragione perché portiamo avanti l’ eredità di un maestro come Cirasola, che ancora una volta ha omaggiato con questo film la Storia della Puglia ed i suoi protagonisti”.