Bari, paura a San Pio: agguato in strada. Forse una spedizione punitiva

Momenti di paura questa sera nel quartiere Enziteto-San Pio, a Bari, dove alcuni uomini sarebbero stati aggrediti da alcune persone in via della Gioia, nei pressi di una sala da biliardo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, gli aggressori sarebbero arrivati a bordo di due auto e avrebbero prima esploso alcuni colpi di pistola in aria, poi minacciato i presenti. La situazione sarebbe degenerata sfociando in rissa. Ci sarebbe un ferito.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, identificare i responsabili e chiarire il movente dell’aggressione. Restano da accertare sia i fatti, sia le condizioni esatte delle persone coinvolte.