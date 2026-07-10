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Uccide la moglie a coltellate, fermato nella notte ha confessato

La vittima era originaria di Cerignola

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Luglio 2026 - 11:12
carabinieriok
  • 43 sec

E’ stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona, il tunisino, Sami Khemaies, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto (Ancona) ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola (Foggia), nella loro casa.

L’uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite. Poi il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati (Macerata) e ha detto di averla uccisa. Nella notte i Carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.

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