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Auto contro Apecar nel Leccese: muore 89enne

Sulla provinciale per Taviano

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Luglio 2026 - 11:35
ambulanza 118
  • 30 sec

Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Matino a Taviano, in provincia di Lecce. In uno scontro tra un’Audi e una Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne di Matino, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto per i rilievi sono interrenuti polizia locale e carabinieri.

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