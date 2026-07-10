Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Matino a Taviano, in provincia di Lecce. In uno scontro tra un’Audi e una Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne di Matino, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto per i rilievi sono interrenuti polizia locale e carabinieri.
Auto contro Apecar nel Leccese: muore 89enne
Sulla provinciale per Taviano
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