Cucina, ricco di minerali e alleato della salute: in tavola l’origano

Ricco di proprietà e alleato della salute, in tavola oggi portiamo l’origano. Piccola pianta aromatica dalle grandi proprietà, l’origano è molto più di un semplice condimento: da secoli viene utilizzato anche per le sue qualità benefiche e per la capacità di arricchire i piatti in modo naturale. Simbolo della cucina italiana e mediterranea, l’origano racchiude nelle sue foglie un concentrato di aromi, tradizione e sostanze preziose per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

Il nome origano deriva dal greco e significa “gioia della montagna”, un riferimento alla sua crescita spontanea sui pendii soleggiati e alla bellezza delle sue piccole fioriture. Conosciuto già nell’antichità, era apprezzato da Greci e Romani non solo in cucina, ma anche come pianta dalle proprietà naturali. Oggi resta uno degli ingredienti più amati della dieta mediterranea grazie al suo aroma deciso, leggermente pungente e alla sua grande versatilità. Può essere utilizzato fresco oppure essiccato, forma in cui sprigiona un profumo ancora più intenso, perfetto per accompagnare verdure, carne, pesce, legumi e preparazioni da forno.

Nonostante venga consumato in piccole quantità, l’origano è ricco di composti interessanti dal punto di vista nutrizionale. Contiene antiossidanti naturali, come flavonoidi e polifenoli, sostanze che aiutano l’organismo a contrastare l’azione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Tra i suoi componenti più conosciuti ci sono il carvacrolo e il timolo, presenti soprattutto nell’olio essenziale di origano, studiati per le loro proprietà antimicrobiche.

L’origano è inoltre una fonte di minerali come ferro, calcio, potassio e manganese e contiene vitamine, in particolare vitamina K, importante per il benessere delle ossa e per i normali processi di coagulazione del sangue. Tradizionalmente è apprezzato anche per favorire la digestione, il suo aroma intenso stimola la produzione dei succhi gastrici e può aiutare a rendere più piacevoli anche i piatti semplici. Uno dei vantaggi dell’origano è la sua capacità di dare carattere alle preparazioni senza bisogno di eccedere con sale o condimenti troppo pesanti. Aggiunto a verdure grigliate, insalate, zuppe o secondi piatti permette di esaltare i sapori in modo naturale, rendendo più gustose anche ricette semplici. Il suo abbinamento più famoso resta quello con il pomodoro, un incontro perfetto non solo per il gusto, ma anche perché unisce due protagonisti della tradizione mediterranea. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pomodori ripieni con pane croccante, origano e olive



Tagliare la parte superiore dei pomodori, svuotarli delicatamente e conservare la polpa interna. In una ciotola mescolare il pane sbriciolato con la polpa del pomodoro, olive tagliate a pezzetti, capperi, aglio tritato e abbondante origano. Aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe, quindi riempire i pomodori con il composto ottenuto. Cuocere in forno a 180 gradi fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Pollo al limone con origano e verdure



Preparare una marinatura con succo di limone, olio extravergine d’oliva, aglio e abbondante origano. Lasciare insaporire il pollo per almeno mezz’ora. Sistemarlo poi in una teglia insieme a zucchine e peperoni tagliati a pezzi e cuocere in forno fino a doratura.