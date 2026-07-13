Bari, impresa mafiosa e riciclaggio su slot machine: 23 arresti e sequestri per 60 milioni di euro

Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma e misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. Oltre 100 indagati.

Gli aspetti salienti del provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, in fase di esecuzione da parte della Guardia di finanza, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso gli uffici della predetta Procura cui parteciperanno il Procuratore della Repubblica, dott. Roberto Rossi, il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Bari, Gen. B. Pasquale Russo e il Comandante del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), Gen. D. Antonio Nicola Quintavalle Cecere.