LUNEDì, 13 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,730 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,730 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari: al San Paolo, residenti in rivolta contro degrado e cinghiali. Scatta la raccolta firme

L'iniziativa del comitato "Il Giardino di Santa Rita" in via Candura

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Luglio 2026 - 20:13
via Nicola Leotta San Paolo
  • 2 min

La periferia barese si mobilita contro l’abbandono e chiede spazi a misura di cittadino. Oggi alle ore 19:40, i residenti del quartiere San Paolo si ritroveranno all’incrocio tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni per un’assemblea spontanea. L’incontro, promosso dal comitato Santa Rita “Il Giardino di Santa Rita” e coordinato dal responsabile Michele Genchi, nasce dall’esasperazione dei cittadini di fronte a una situazione di degrado ambientale e insicurezza che si trascina ormai da troppo tempo.

L’obiettivo centrale della serata è l’avvio di una raccolta firme formale per chiedere un intervento radicale di riqualificazione urbana. Nel mirino dei residenti c’è un ampio pezzo di campagna incolta situato a ridosso dei complessi residenziali, diventato nel corso degli anni ricettacolo di rifiuti, teatro di continui atti di vandalismo e, negli ultimi tempi, zona di passaggio e stazionamento di branchi di cinghiali. Una presenza, quest’ultima, che allarma non poco le famiglie della zona per i potenziali rischi legati alla sicurezza pubblica e all’igiene.

La proposta formale che la comunità intende avanzare a Palazzo di Città prevede la trasformazione di questa terra di nessuno in un parco attrezzato e recintato. Un vero e proprio polmone verde di quartiere dotato di aree gioco dedicate ai bambini, spazi d’ombra e panchine per gli anziani e un’area di sgambamento attrezzata per gli amici a quattro zampe. Un progetto che cambierebbe radicalmente il volto di questo scorcio del San Paolo, sottraendolo all’incuria.

All’iniziativa è stata ufficialmente invitata a partecipare anche la presidente del Municipio III, Luisa Verdoscia. I cittadini e i referenti del comitato intendono avviare con l’istituzione locale un confronto diretto e costruttivo, per illustrare le criticità della zona e spingere l’amministrazione a inserire l’area nei futuri piani di rigenerazione urbana del quartiere.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari: al San Paolo, residenti in...

La periferia barese si mobilita contro l'abbandono e chiede spazi a...
- 13 Luglio 2026
Primo Piano

Bari, impresa mafiosa e riciclaggio su...

Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di...
- 13 Luglio 2026
Primo Piano

Venticinque anni senza Michele Fazio: Bari...

«Stasera voglio immaginarmi Michele vivo, qui in mezzo a noi. Ho...
- 12 Luglio 2026
Lavoro

Lavoro, legalità e futuro dei giovani:...

In un momento storico in cui il dibattito nazionale è sempre...
- 12 Luglio 2026