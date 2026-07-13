Bari: al San Paolo, residenti in rivolta contro degrado e cinghiali. Scatta la raccolta firme

La periferia barese si mobilita contro l’abbandono e chiede spazi a misura di cittadino. Oggi alle ore 19:40, i residenti del quartiere San Paolo si ritroveranno all’incrocio tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni per un’assemblea spontanea. L’incontro, promosso dal comitato Santa Rita “Il Giardino di Santa Rita” e coordinato dal responsabile Michele Genchi, nasce dall’esasperazione dei cittadini di fronte a una situazione di degrado ambientale e insicurezza che si trascina ormai da troppo tempo.

L’obiettivo centrale della serata è l’avvio di una raccolta firme formale per chiedere un intervento radicale di riqualificazione urbana. Nel mirino dei residenti c’è un ampio pezzo di campagna incolta situato a ridosso dei complessi residenziali, diventato nel corso degli anni ricettacolo di rifiuti, teatro di continui atti di vandalismo e, negli ultimi tempi, zona di passaggio e stazionamento di branchi di cinghiali. Una presenza, quest’ultima, che allarma non poco le famiglie della zona per i potenziali rischi legati alla sicurezza pubblica e all’igiene.

La proposta formale che la comunità intende avanzare a Palazzo di Città prevede la trasformazione di questa terra di nessuno in un parco attrezzato e recintato. Un vero e proprio polmone verde di quartiere dotato di aree gioco dedicate ai bambini, spazi d’ombra e panchine per gli anziani e un’area di sgambamento attrezzata per gli amici a quattro zampe. Un progetto che cambierebbe radicalmente il volto di questo scorcio del San Paolo, sottraendolo all’incuria.

All’iniziativa è stata ufficialmente invitata a partecipare anche la presidente del Municipio III, Luisa Verdoscia. I cittadini e i referenti del comitato intendono avviare con l’istituzione locale un confronto diretto e costruttivo, per illustrare le criticità della zona e spingere l’amministrazione a inserire l’area nei futuri piani di rigenerazione urbana del quartiere.