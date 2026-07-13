Addio alle barriere architettoniche a Bari, al via lavori: nuove rampe e scivoli sui marciapiedi

Sono partiti questa mattina a Bari i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi di via Papa Innocenzo XII. Il cantiere prevede la realizzazione di rampe e scivoli per rendere più accessibili alcuni punti di interesse della zona e agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità o ridotta capacità motoria. A renderlo noto è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. L’intervento rientra in un programma di lavori puntuali, avviato anche sulla base delle segnalazioni arrivate nei mesi scorsi da cittadini con disabilità, che hanno indicato la necessità di realizzare rampe nei pressi delle proprie abitazioni o lungo i percorsi quotidiani, in particolare quelli tra casa e luogo di lavoro.

Dopo via Papa Innocenzo XII e l’area di piazzetta dei Papi, il Comune prevede altri cinque interventi in diverse zone della città. I lavori, da concludere entro l’autunno, interesseranno via Albanese e via Capruzzi, via Mameli, il completamento di via Lama del Duca, la zona di lido San Francesco e via Verdi, e via Nicola Rotondo, nella zona Nuova San Paolo. Le opere sono finanziate con i fondi destinati alle manutenzioni ordinarie di strade e marciapiedi e fanno parte di un programma di piccoli cantieri “a chiamata”, concordati con le persone con ridotta capacità motoria. A questi interventi si aggiungono i cantieri già previsti nell’ambito delle manutenzioni straordinarie, del rifacimento complessivo di strade e marciapiedi e delle nuove progettazioni impostate secondo il Peba, il Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

“Quando riceviamo segnalazioni relative all’esistenza di marciapiedi ancora non accessibili o privi di rampe, mi trovo spesso a riflettere con i cittadini sul fatto che alcuni quartieri della città di Bari, come di moltissime altre, siano stati costruiti quando non c’erano una sensibilità diffusa e una normativa adeguata a tutelare le utenze deboli della strada”, ha dichiarato Scaramuzzi. L’assessore ha ricordato che il Peba fornisce oggi le linee guida per la progettazione delle nuove opere su strade, marciapiedi e intersezioni. Accanto ai grandi interventi in corso, dal BRT alla pedonalizzazione di alcune strade strategiche, il Comune sta portando avanti anche un programma di lavori più piccoli e urgenti, pensati per rispondere a esigenze specifiche.

“La vivibilità di una città non si misura solo sulle grandi opere”, ha sottolineato Scaramuzzi. “Per questo abbiamo a disposizione un ulteriore budget, con il quale riusciamo a eseguire piccoli interventi puntuali e urgenti, concordando con i cittadini la realizzazione di scivoli che agevolano i percorsi da casa a lavoro o l’accesso a luoghi di interesse pubblico”. Dall’inizio del mandato, ha spiegato l’assessore, sono già stati resi accessibili una parte di viale Europa e delle sue traverse, la zona intorno a piazzetta dei Papi, via Rocco di Cillo e un primo tratto di via Lama del Duca. “Il canale diretto con i cittadini resta sempre aperto”, ha aggiunto. “Con questa nuova tranche di lavori risolviamo ulteriori situazioni di criticità evidenziateci da alcune famiglie, eliminando ostacoli e rendendo nuovi itinerari percorribili da tutti, anche dai passeggini e da chiunque abbia difficoltà motorie”.

Ai sopralluoghi hanno partecipato anche la presidente della commissione consiliare Pari Opportunità, Angela Perna, e Italo Carelli, delegato alle Politiche per le persone con disabilità e alla promozione di città e comunità accessibili della Città Metropolitana. “Questi interventi si inseriscono in continuità con le iniziative e i temi portati avanti dalla commissione Pari Opportunità, che lavora quotidianamente affinché nessuno resti indietro”, ha dichiarato Perna. “Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo con segnalazioni e proposte, grazie allo scambio costruttivo con cittadini, famiglie, associazioni e realtà del terzo settore”. Per Carelli, l’avvio di interventi di questo tipo rappresenta “sempre una buona notizia”, perché consente di migliorare la quotidianità non solo delle persone con disabilità motoria, ma anche di chi percorre le strade con passeggini e carrozzine. “L’accessibilità deve essere una politica trasversale, capace di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone”, ha concluso.