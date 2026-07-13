A Bari parchi e spazi per bimbi in balia del degrado: “Sconfortante, i bidoni però ci sono”

Rifiuti abbandonati negli spazi pubblici a Bari, accade al Parco della Legalità, in via De Ribera, nel quartiere San Paolo. A denunciare l’episodio è una cittadina che sui social ha condiviso una foto dell’area, segnalando la presenza di scarti lasciati a terra nonostante, a pochi metri di distanza, ci fosse un contenitore vuoto.

La segnalazione riguarda uno spazio pubblico frequentato soprattutto in queste giornate di caldo intenso, quando molte famiglie scelgono di trattenersi all’aperto fino a tarda sera per cercare refrigerio. Proprio per questo, secondo la cittadina, l’abbandono dei rifiuti appare ancora più grave: un gesto di inciviltà che compromette la vivibilità di un luogo pensato per la condivisione e il contatto con la natura. “È davvero sconfortante vedere come la mancanza di senso civico rovini la bellezza della condivisione e della natura”, scrive la cittadina nel post. “Con queste temperature intere famiglie si riuniscono sino a notte inoltrata per il refrigerio che la natura ci regala; a pochi metri è posizionato un contenitore vuoto, ma si preferisce abbandonare i rifiuti, tanto prima o poi qualcuno passerà a pulire”.

La denuncia riaccende il tema del rispetto degli spazi pubblici e della responsabilità individuale nella cura dei parchi cittadini. Un problema che, soprattutto durante l’estate, si ripropone nelle aree verdi più frequentate, dove la maggiore presenza di persone dovrebbe essere accompagnata da comportamenti corretti e da una maggiore attenzione al decoro. “Il progresso di un territorio parte sempre dall’impegno e dalla partecipazione attiva di ognuno di noi”, conclude la cittadina. Resta ora l’appello al senso civico di chi frequenta il parco, perché luoghi pubblici come quello di via De Ribera possano restare puliti, accessibili e vivibili per tutti.

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