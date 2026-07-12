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Scontro frontale sulla tangenziale di Andria: muore un ragazzo di 21 anni, due feriti

Tragedia nella notte sulla provinciale 130: uno dei mezzi si è ribaltato dopo l'impatto

Pubblicato da: redazione | Dom, 12 Luglio 2026 - 09:41
Ambulanza San Paolo
  • 51 sec

Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore, sulla tangenziale di Andria in direzione Corato.

Dei due feriti la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale mentre le condizione dell’altro non sarebbero gravi.
Tre le auto coinvolte: si tratta di una Citroen C3 che avrebbe tamponato una piccola utilitaria, sulla quale c’era la vittima, che dopo l’impatto avrebbe invaso la corsia finendo contro una 500 su cui viaggiava la 30enne rimasta ferita. Le auto sono state sequestrate. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato.

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