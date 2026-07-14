Bari, nuovo manto stradale in viale Europa: cantieri attivi anche di notte. “Intervento atteso da anni”

Sono partiti nella notte i lavori per il rifacimento del manto stradale di viale Europa, nel quartiere San Paolo di Bari. L’intervento, annunciato dall’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, interessa una delle arterie principali del quartiere, lungo il tratto compreso tra lo svincolo della SS16 e l’ingresso di parco Giovanni Paolo II.

Il cantiere riguarderà complessivamente oltre 2,5 chilometri di strada. Le lavorazioni saranno eseguite esclusivamente nelle ore notturne, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disagi per automobilisti e residenti. Nella prima notte di lavori l’azienda incaricata ha avviato le operazioni di scarifica del vecchio asfalto dallo svincolo della SS16 fino alla salita del ponte. Lo stesso tipo di intervento proseguirà anche nella notte successiva. Una volta completata la rimozione del vecchio manto sull’intero tratto interessato, si procederà per sezioni con la posa del nuovo asfalto.

L’intervento è finanziato con risorse provenienti dall’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del Municipio III. “Per questo intervento stiamo adottando modalità esecutive particolarmente performanti, attraverso scavi più profondi rispetto al solito e l’utilizzo di un materiale più resistente, caratterizzato anche da una funzione drenante che evita la formazione di allagamenti”, ha spiegato Scaramuzzi. Secondo l’assessore, si tratta di un’opera molto attesa dai residenti del San Paolo. “Su questa arteria stradale fondamentale, che collega il quartiere al resto della città, non si realizzava un intervento così imponente da tanti anni”, ha dichiarato. “Era una promessa che abbiamo mantenuto, assicurando ad automobilisti, motociclisti e ciclisti una strada più sicura e funzionale”. Dopo viale Europa, i prossimi cantieri annunciati nel quartiere riguarderanno viale De Gennaro e strada del Tesoro, indicati dall’amministrazione come ulteriori interventi di manutenzione programmati nel territorio del San Paolo.