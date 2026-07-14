Classifica Censis, doppia fotografia per Bari: UniBa arretra, Politecnico sul podio

L’Università degli Studi Aldo Moro si colloca in penultima posizione tra i mega atenei statali, mentre il Politecnico di Bari conquista il terzo posto nella graduatoria nazionale dei Politecnici. E’ quanto emerso dalla classifica Censis che fotografa due realtà ben diverse per il capoluogo pugliese.

Tra i mega atenei, cioè le università statali con il maggior numero di iscritti, la classifica è guidata anche quest’anno dall’Università di Padova, prima con un punteggio complessivo di 91,2. Al secondo posto si conferma l’Università di Bologna, con 87,8 punti, mentre La Sapienza di Roma sale in terza posizione con 86 punti, superando l’Università di Pisa, che scende al quarto posto con 85,5. Perdono una posizione rispetto allo scorso anno anche l’Università Statale di Milano e l’Università di Firenze, rispettivamente quinta e sesta con 85,3 e 84,7 punti. Settima l’Università di Palermo, con 84,3, seguita dall’Università di Torino, ottava con 83,8.

A chiudere la graduatoria sono l’Università di Bari Aldo Moro e l’Università di Napoli Federico II. UniBa ottiene 79,7 punti e si piazza penultima, davanti solo all’ateneo napoletano, ultimo con 74,2 punti. Più positivo il risultato del Politecnico di Bari, che si conferma sul podio tra i Politecnici italiani. In testa c’è il Politecnico di Milano, primo con 100,8 punti, seguito dal Politecnico di Torino con 94,8. Terzo il Politecnico di Bari, con 85,7 punti. Chiude la classifica lo Iuav di Venezia, con 83,7.

Tra i grandi atenei non statali, la Luiss mantiene il primo posto con 95,8 punti, davanti all’Università Bocconi, seconda con 92,6, e all’Università Cattolica, terza con 79. Tra i medi atenei non statali, da 5mila a 10mila iscritti, primeggia ancora la Lumsa, con 89,2 punti, seguita dallo Iulm con 83,8. Entrano in graduatoria l’Università Enna Kore e l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, rispettivamente con 80 e 75,4 punti. Chiude il gruppo l’Università Suor Orsola Benincasa, con 74,6.

Tra i piccoli atenei non statali, fino a 5mila iscritti, la Libera Università di Bolzano mantiene la prima posizione con 95,8 punti, seguita dall’Università Campus Bio-Medico di Roma con 92,4 e dalla Liuc-Università Cattaneo con 90,6. La classifica restituisce quindi una fotografia a due velocità per Bari, l’Università Aldo Moro resta nelle retrovie tra i grandi atenei statali, mentre il Politecnico conferma un piazzamento di rilievo nella propria categoria.

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