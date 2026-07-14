Bari, cantiere in via Argiro verso la fase finale: “Rinascita è sotto gli occhi di tutti”

Proseguono gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi, nell’ambito dei lavori per la pedonalizzazione di via Argiro e per la realizzazione delle linee del BRT, il Bus Rapid Transit. A fare il punto sui cantieri è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. In via Argiro le principali lavorazioni sono attualmente concentrate nell’isolato compreso tra via Putignani e via Principe Amedeo. Gli altri isolati sono stati completati e restituiti al passaggio dei pedoni, salvo alcuni tratti interessati dall’ultimazione delle finiture.

Il cantiere è quindi entrato nella fase finale. Il progetto prevede la trasformazione di circa 14mila metri quadrati di strada in una nuova area pedonale alberata, accessibile e più accogliente, con 100 nuove alberature pensate per mitigare l’inquinamento, contrastare l’effetto isola di calore e creare spazi ombreggiati per la socialità. Gli interventi non riguardano solo via Argiro, ma anche gli incroci con via Calefati e via Putignani. Nei tratti compresi tra via Argiro e via Andrea da Bari saranno realizzati nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche, sarà riqualificato l’asfalto e saranno piantate nuove alberature di oleandro dal fiore bianco doppio.

All’incrocio con via Calefati, attualmente chiuso al traffico, è stato completato il marciapiede sul lato sinistro, mentre sono partiti i lavori sul lato destro. Entrambi i marciapiedi sono stati predisposti con alvaretti per la messa a dimora dei nuovi alberi. È stato inoltre riqualificato l’attraversamento pedonale, con il posizionamento in quota delle nuove basole, così da eliminare i dislivelli e rendere più continui e accessibili i percorsi.

Da domani, mercoledì 15 luglio, lavorazioni analoghe interesseranno anche l’incrocio tra via Argiro e via Putignani. Per consentire l’esecuzione degli interventi, fino a sabato 8 agosto sarà in vigore il divieto di transito e di fermata in via Putignani, nel tratto compreso tra via Argiro e via Andrea da Bari. Le auto avranno l’obbligo di proseguire dritte su via Andrea da Bari all’altezza dell’intersezione con via Putignani e di svoltare a destra su via Putignani in corrispondenza dell’incrocio con via Andrea da Bari.

Il progetto prevede anche il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali lungo le intersezioni di via Argiro con le diverse traverse. Sono già stati completati quelli di via Abate Gimma e via Calefati, mentre sono in corso i lavori in via Dante. Le ultime operazioni riguarderanno gli incroci con via Principe Amedeo, via Putignani e via Piccinni. “La rinascita di via Argiro è ormai sotto gli occhi di chi la vive o la attraversa per una passeggiata tra i negozi, o per godere di un momento di ristoro tra le tante attività presenti”, ha dichiarato Scaramuzzi.

Secondo l’assessore, la riqualificazione si estende oltre i sette isolati di via Argiro, coinvolgendo anche gli attraversamenti pedonali e gli incroci con via Calefati e via Putignani, dove stanno prendendo forma i nuovi marciapiedi in pietra bianca e dove arriveranno presto le nuove alberature. Interventi in corso anche in via Andrea da Bari, nell’ambito del cantiere del BRT. Dopo quanto già avvenuto in via Quintino Sella, anche qui è partito il rifacimento dei marciapiedi in pietra calcarea, oltre agli interventi sul manto stradale.