Sindaci ai fornelli 2026: trionfano Angarano e Lallitto, Bisceglie e il Molise conquistano Martina Franca

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la sindaca di Casacalenda (Molise), Sabrina Lallitto, hanno conquistato l’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la competizione gastronomica che ogni anno mette ai fornelli amministratori locali e grandi chef.

L’evento, ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato e prodotto dall’agenzia Rp Consulting di Bari, si è svolto ieri a Martina Franca. A condurre la serata sono stati Mauro Pulpito, uno dei volti più amati della televisione pugliese, la speaker di Radionorba, Claudia Cesaroni, e il comico Alessio Giannone, in arte Pinuccio.

«Mettere insieme sindaci e chef non è semplice: gli chef sono un gruppo molto unito e si rendono sempre disponibili, mentre coordinare gli amministratori richiede un lavoro maggiore» ha commentato Sandro Romano, direttore artistico della manifestazione. «Oggi, però, l’evento è conosciuto e apprezzato, e questo ci permette di realizzare ogni anno un’edizione sempre più coinvolgente».

La squadra rosa, composta da Angarano e Lallito, affiancati dagli chef Isabella Potì e Floriano Pellegrino, si è aggiudicata la vittoria con “L’insalata tiepida di mare”.

«Siamo stati una squadra davvero affiatata» ha dichiarato Angarano. «Ringrazio gli chef e Sabrina perché abbiamo lavorato con grande sintonia, come una vera squadra, e il risultato si è visto».

Il piatto ha conquistato la giuria, composta da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, superando le proposte delle altre squadre, che hanno comunque dato vita a una competizione di alto livello. «Una vittoria che unisce due regioni. Mi porto a casa una grande premio e una nuova grande amicizia» ha aggiunto Lallitto.

In gara anche la squadra arancione, composta da Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, e Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto, affiancati dagli chef Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno) e Gianfranco Palmisano (Gaonas, Martina Franca).

La squadra viola era invece formata dai sindaci Marco Galiano (Trani) e Francesco Paolo Ricci (Bitonto), con le chef Antonella Ricci (Antonella Ricci e Vinod Sokar, Ceglie Messapica) e Angela D’Errico (Casale Pontrelli, Capurso).

La squadra verde ha visto protagonisti Francesco Rogoli (Mesagne) e Teresa Colucci (Pietrapertosa, Basilicata), guidati dalle chef Maria Antonietta Santoro (Al Becco della Civetta, Castelmezzano) e Tiziano Mita (Due Camini, Borgo Egnazia).

Infine la squadra blu, composta da Giampaolo Romanazzi (Valenzano) e Giuseppe De Tomaso (Turi), affiancati dagli chef Nadia Tamburrano (A Sud dell’Anima, Minervino Murge) e Giammichele Pagone (Plebiscito 7, Casamassima).

«Qualche anno fa ho dato il mio contributo tagliando i pomodorini, e alla fine abbiamo persino vinto. Per me è decisamente più semplice amministrare che cucinare. Per fortuna i pugliesi non hanno mai assaggiato un piatto preparato da me» ha scherzato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che, insieme al sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, e al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha fatto parte della squadra fuori concorso. I due amministratori sono stati affiancati dagli chef Domingo Schingaro (Due Camini, Borgo Egnazia), Rosario Didonna (U Vulesce, Cerignola), Vinod Sookar (Antonella Ricci e Vinod Sokar, Ceglie Messapica) e Giuseppe Frizzale (Casale San Nicola, Bisceglie). «É una bellissima manifestazione che mette insieme i sindaci e valorizza le nostre realtà gastronomica» ha commentato Vito Leccese.

«È stato un piacere ospitare una manifestazione coinvolgente e divertente, che abbiamo fortemente voluto a Martina» ha commentato il padrone di casa, Gianfranco Palmisano. «È stato un momento di sinergia e di consolidamento dei rapporti istituzionali e un’occasione unica di valorizzazione degli chef, veri fuoriclasse della nostra Puglia. Grazie di cuore ai cittadini per la calorosa accoglienza, a tutti i Sindaci che hanno partecipato, al Sindaco di Bari Vito Leccese e al Presidente Antonio Decaro per aver condiviso con noi questa bellissima serata di festa e di crescita per il territorio».

La serata si è conclusa con un’importante novità: a Natale arriverà una Special Edition di “Sindaci, ai fornelli!”, dedicata ai sapori e ai piatti della tradizione natalizia. Un appuntamento speciale che vedrà protagonisti alcuni dei volti più noti che negli anni hanno animato la manifestazione, chiamati a cimentarsi nuovamente ai fornelli in una sfida all’insegna della convivialità, del territorio e della cucina.

«È stata un’edizione di grande successo», ha concluso Giovanni Ventrelli di Rp Consulting. «La piazza era gremita, sul palco ci siamo divertiti tutti e questa energia è arrivata anche al pubblico. Siamo molto soddisfatti e guardiamo con fiducia alle prossime edizioni»