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Assalto a bancomat nella notte nel Brindisino, il terzo in sei giorni

Banda in azione a Villanova

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Luglio 2026 - 11:12
polizia
  • 1 sec

Lo sportello bancomat della Bcc che si trova a Villanova, marina di Ostuni, è stato fatto esplodere nella notte. Si tratta del terzo caso in meno di una settimana nel Brindisino.

A quanto si apprende ci sarebbe stata una doppia esplosione che è stata avvertita dai residenti anche a centinaia di metri di distanza dal luogo, in via Petrolla, dove si trova lo sportello Atm. I ladri sarebbero riusciti a fuggire con parte del bottino che è in corso di quantificazione. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla polizia. Sul posto per mettere in sicurezza l’area e per le verifiche sono giunti anche i vigili del fuoco. Il 9 luglio scorso nella stessa notte ci furono gli assalti ai bancomat a Torre Canne e a Carovigno.

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