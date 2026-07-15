Cambio al vertice all’Ordine degli architetti di Bari: Pietrantonio nuova presidente

Cambio al vertice all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari che dopo 30 anni torna ad avere una presidente donna. Si tratta dell’architetto Porzia Pietrantonio, eletta all’unanimità dai 15 componenti del Consiglio dell’Ordine riunito in seduta straordinaria. Subentrata a Cosimo Damiano Mastronardi.

Porzia Pietrantonio, guiderà per i prossimi due anni l’Oappc della provincia di Bari in rappresentanza dei suoi 2.930 iscritti, dei quali oltre la metà (1.553) sono donne. Un dato che fotografa l’evoluzione della professione negli ultimi anni e rende ancora più significativo l’insediamento della seconda presidente donna (la prima fu Gigliola Di Pinto nel lontano 1997) nella storia dell’Ordine, fondato nel 1952. Nel corso della stessa seduta ha fatto il suo ingresso in Consiglio Davide Bertugno, subentrato come primo dei non eletti.

“Assumo questo incarico – afferma la neo presidente – con un profondo senso di responsabilità e con la piena consapevolezza del suo valore storico e culturale. Continueremo il percorso già avviato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ordine come interlocutore autorevole per le istituzioni, valorizzando il contributo di noi architetti nei processi di trasformazione del territorio. In questo percorso, l’obiettivo più importante sarà mettere al centro l’iscritto. La vera sfida sarà il lavoro di squadra. La scelta di non nominare una figura vicaria nasce proprio dalla volontà di promuovere un’architettura istituzionale orizzontale: un Consiglio in cui ogni membro possa esprimere appieno il proprio potenziale. Lavoreremo come un unico laboratorio di idee, – conclude – dove le competenze di ciascuno avranno pari dignità e valore per rispondere insieme alle grandi sfide che ci attendono”.

Tra le priorità del nuovo corso figurano il rafforzamento dei rapporti Istituzionali con gli altri Ordini territoriali e con la nuova governance del Consiglio Nazionale, al fine di convergere verso obiettivi comuni per la tutela della professione e degli iscritti. Oltre a un confronto sempre più costante con la Regione Puglia, affinché il contributo degli architetti possa essere pienamente valorizzato sui grandi temi del governo del territorio: tutela del paesaggio e dell’ambiente, salvaguardia delle coste, pianificazione e riqualificazione urbana. Tra gli obiettivi del Consiglio vi è inoltre la promozione degli strumenti che concorrono allo sviluppo del territorio, primo fra tutti il concorso di progettazione quale procedura privilegiata per garantire la qualità del progetto architettonico e favorire l’accesso dei giovani alla professione. Il Consiglio dell’Ordine rivolge un ringraziamento sincero a Cosimo Damiano Mastronardi per il lavoro svolto e per le attività poste in essere. L’impegno dell’Ordine prosegue nel segno della continuità, ma anche del potenziamento delle iniziative già avviate e dello sviluppo di nuovi percorsi capaci di rafforzare il ruolo degli architetti nella crescita del territorio.