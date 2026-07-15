Da rifiuto a risorsa, nuova vita per le ‘penne’ utilizzate per le terapie iniettive a Bari

Bari è tra le città italiane coinvolte nel progetto “TakeBack: ReMed”, l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei dispositivi per iniettivi preriempiti promossa in Italia da Novo Nordisk – azienda leader nel campo delle malattie croniche non trasmissibili e delle patologie rare – presentata questa mattina a Palazzo della Città.

Dalle ‘penne’ monouso per terapie iniettive a oggetti di uso comune, quali sedie e complementi d’arredo, il percorso diventa un modello di raccolta e riciclo del tutto innovativo, per trasformare un dispositivo medico usato da rifiuto a risorsa.

Sono oltre 524.500, infatti, le ‘penne’ che ogni anno vengono utilizzate dai cittadini baresi e che, fino a ieri, finivano in discarica mentre d’ora in avanti, grazie al progetto “TakeBack: ReMed”, torneranno a nuova vita.

“TakeBack: ReMed” si inserisce nell’impegno globale che Novo Nordisk ha assunto nel campo della sostenibilità con “Circular for zero”, iniziativa globale che si pone l’obiettivo sfidante di raggiungere un impatto ambientale zero entro il 2045.

Sperimentato con successo a livello globale già in Brasile, Francia, Danimarca, Regno Unito, Germania e Giappone, “TakeBack: ReMed” è attivo in Italia con sperimentazioni che interesseranno, oltre alla città di Bari, anche Milano, Roma, Napoli e altre.

“Novo Nordisk lega indissolubilmente l’impegno per il miglioramento della qualità di vita delle persone con l’innovazione e la sostenibilità, perché siamo convinti che il valore terapeutico dei nostri farmaci debba essere sempre associato anche al loro impatto ambientale – spiega Marco Salvini sr director External affairs Novo Nordisk -. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni e gli attori del territorio è possibile creare le condizioni per fare la differenza e promuovere azioni, concrete, virtuose e veramente sostenibili come “TakeBack: ReMed””.

“Grazie all’accordo con l’azienda Novo Nordisk – commenta l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino – insieme ad Amiu mettiamo in campo un’azione sperimentale per il recupero e riciclo delle penne iniettive, dispositivi di dosaggio ampiamente utilizzati per la cura del diabete, dei tumori, dell’obesità e di alcune patologie rare, il cui impiego è in forte crescita anche nella nostra città e che allo stato attuale vengono smaltiti dai pazienti nell’indifferenziato, senza possibilità di riciclo e senza alcun controllo circa la messa in sicurezza dei dispositivi.

L’avvio di “Remed” ci consentirà, pertanto, di sottrarre le pennette al rifiuto indifferenziato e di inserirle in un percorso virtuoso di economia circolare, con risultati positivi sia per quanto riguarda l’aumento della percentuale di raccolta differenziata sia in termini di maggiore tutela ambientale. Con la sperimentazione di questo progetto aggiungiamo alla ‘erre’ del recupero quella del riciclo, un passaggio fondamentale in chiave di sostenibilità, e diventiamo città pilota per l’intero Mezzogiorno”.

“AMIU Puglia è lieta di essere parte attiva di questa convenzione che permette un passo in avanti in un tema delicato come la raccolta di rifiuti medicali – dichiara la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro – che merita particolare attenzione. L’intesa che abbiamo raggiunto con Novo Nordisk, in collaborazione con il Comune di Bari, ci consentirà di rendere ancora più performante il servizio e più corretta la raccolta differenziata. Accompagnare i cittadini verso conferimenti sempre più selettivi e attenti è una tra le mission principali della nostra azienda e per noi rappresenta un impegno che portiamo avanti ogni giorno. Saremo al fianco di Novo Nordisk per condividere il nostro know how, garantendo la tutela della salute pubblica e monitorando periodicamente che il processo di raccolta e riciclo avvenga in maniera sicura”.

Il progetto si svilupperà grazie a un accordo con Federfarma che ha promosso l’adesione delle farmacie cittadine – al momento 30* – e che fornirà i dati di raccolta. Presso le farmacie aderenti, i cittadini troveranno il kit completo del progetto, composto da buste di raccolta delle penne utilizzate e foglietto informativo. Ogni busta potrà contenere tra le 10 e le 15 penne e si stima una previsione di retourn rate – ovvero la risposta di restituzione da parte della cittadinanza – del 25%.

Le penne raccolte a Bari da Amiu Puglia saranno poi trasferite in Danimarca per completare il ciclo di recupero. Grazie a diverse partnership locali, infatti, Novo Nordisk raccoglie, stocca e spedisce le penne usate in Danimarca, per poi trasformarle in materie prime seconde utilizzate per la creazione di oggetti di uso comune, come sedie, lampade, vasi e molto altro. Le penne monouso attualmente sono riciclabili fino all’85%.

“Luogo della dispensazione del farmaco da sempre, oggi sempre più presidio socio-sanitario di prossimità – osserva il presidente di Federfarma Vito Michele Domenico Novielli –. Questa è oggi la farmacia, luogo di facile accesso, prossima al cittadino, capillare nella sua presenza e con una vocazione a far proprie le ragioni di ogni percorso teso alla tutela della salute anche per gli aspetti che riguardano la salvaguardia dell’ambiente e del corretto smaltimento dei farmaci non utilizzati o dei dispositivi esausti. Con queste premesse abbiamo accolto l’invito di Novo Nordisk, di Amiu Bari e del Comune di Bari per essere parte attiva di una campagna di educazione al corretto smaltimento di dispositivi esauriti. Le farmacie del territorio offriranno i propri spazi e le proprie attenzioni a far in modo che cresca nel cittadino la consapevolezza che dai piccoli gesti e dal far proprie le buone pratiche, si cresce creando cultura e rispetto per tutto ciò che ci circonda. “

L’accordo, della durata di due anni, coinvolge Comune di Bari, Novo Nordisk, AMIU Puglia e Federfarma in un impegno condiviso per l’attuazione e lo sviluppo del progetto. Ciascun partner contribuirà, secondo le proprie competenze, alla diffusione dell’iniziativa, alla raccolta e al riciclo delle penne iniettive usate, alla sensibilizzazione di cittadini, pazienti e operatori sanitari nonché al progressivo ampliamento della rete territoriale coinvolta.

Di seguito l’elenco delle farmacie cittadine che hanno già aderito al progetto:

Farmacia Carbonara Via De Marinis 141

Balenzano via Brigata Bari 126

Bellisario Snc viale Unità d’Italia 13 E/F

Bellocchi Sas via G. Valle 11

Croce Bianca corso Benedetto Croce 203

Farmacia Bellini via Manzoni 55

Benedetto Croce corso Benedetto Croce 170

Calò Snc via Michele Garruba 179

Catalano via Bruno Buozzi 27

De Cristo di Farmauriga viale Kennedy 75

De Leonardis piazza Europa 37

De Marco via Salapia 2

Don Guanella – Bari Pharma Snc via Giulio Petroni 114/E

Clelia Carella via Re David 120

Fantozzi via Giulio Petroni 45

Melillo Sas via Ruggiero il Normanno 78/80

Noya Sas via Napoli 140

Ragone Snc viale Japigia 38 B

Rubino via Magna Grecia 71

San Ciro piazzale Giuseppe Alberto Pugliese 52

San Luca via Guglielmo Appulo 2/B

San Nicola Srl corso Cavour 53 A

San Pasquale via Lattanzio 81

Stanzione via G. Petroni 85/I 70124

Tempesta via Tommaso Fiore 29

Fullone via Dante 58

Lozupone via Quasimodo 11

Lozupone Snc via Francesco Crispi 99

Macario Sas via Giulio Petroni 69

Reale via Piccinni 120.