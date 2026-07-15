Controlli alla stazione di Ostuni, scoperti ncc abusivi

Durante la stagione estiva, caratterizzata dal notevole aumento di turisti nella Città Bianca, i finanziari del Comando Provinciale Brindisi continuano il costante monitoraggio del territorio per contrastare i fenomeni illeciti e tutelare l’economia legale.

In tale contesto i militari hanno eseguito un intervento mirato nei pressi della stazione ferroviaria di Ostuni, volto a contrastare l’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea. L’attività di controllo, intensificata proprio in concomitanza con il significativo flusso di turisti e viaggiatori che interessa lo snodo ferroviario della Città Bianca, ha permesso di individuare due conducenti d’auto intenti a svolgere l’attività di “Noleggio con Conducente (NCC)” in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative.

I due sono risultati privi della licenza comunale per svolgere l’attività di noleggio con conducente e, pertanto, sanzionati ai sensi dell’articolo 85 del Codice della Strada. Si è proceduto, inoltre, ad eseguire il sequestro amministrativo dei due veicoli utilizzati per l’attività illecita ed al ritiro immediato della carta di circolazione degli stessi. Durante le operazioni è stato anche riscontrato che uno dei due conducenti aveva la patente di guida scaduta, motivo per cui sarà irrogata apposita sanzione ai sensi dell’articolo 126, comma 11, del Codice della Strada.

Contestualmente, sono stati elevati quattro verbali di constatazione per mancata memorizzazione elettronica del corrispettivo e due verbali per l’omessa installazione del registratore telematico.

L’attività dei finanzieri di Ostuni si inserisce nel più ampio piano di contrasto all’illegalità economica e alla concorrenza sleale: l’abusivismo nel settore del trasporto passeggeri non solo danneggia gli operatori regolari che sostengono costi e adempiono a rigidi obblighi di legge ma rappresenta anche un grave rischio per l’incolumità pubblica.

Le fiamme gialle brindisine continueranno a mantenere a presidiare i principali punti di attrazione turistica della provincia ed invitano l’utenza a prestare la massima attenzione nella scelta dei servizi di trasporto e a segnalare al numero di pubblica utilità 117 eventuali situazioni anomale in questo come in altri settori.