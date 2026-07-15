Canoni demaniali evasi per 142mila euro: scattano le multe in Puglia

I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Manfredonia, coordinati dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, nell’ambito di un’attività di polizia economico-finanziaria a tutela delle entrate degli Enti Locali, hanno concluso una complessa operazione, facendo emergere diverse violazioni amministrative riguardanti illeciti in materia demaniale, ambientale e abusivismo edilizio.

L’attività ispettiva ha anche consentito di constatare l’omesso pagamento di 142.000 euro di canoni demaniali nonché il mancato versamento dei tributi locali.

La costante azione di controllo e vigilanza di spazi marittimi ha altresì permesso un’incisiva azione di prevenzione e repressione volta al contrasto di illeciti in materia di polizia marittima con la verbalizzazione di numerosi soggetti e il sequestro di 400 Kg di ricci di mare, un quintale di pescato vario oltre alle attrezzature da pesca.

Inoltre, durante l’attività di pattugliamento, sono state rilevate varie irregolarità nella gestione dei rifiuti, tra cui l’omessa compilazione dei previsti formulari, con l’irrogazione delle previste sanzioni di natura amministrativa per un totale di 11.000 euro.

Il comparto aeronavale della Guardia di finanza è un fondamentale presidio delle acque territoriali ed è operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 al fine di garantire la legalità, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia dell’economia sana del territorio.