Rifiuti a Bari, il Redentore nel caos. “Amiu non ritira i cartoni, commercianti esasperati”

Commercianti esasperati e marciapiedi invasi dai rifiuti nel quartiere Libertà. Nella zona del Redentore esplode la protesta contro l’Amiu, rea di aver saltato i turni di raccolta della carta per oltre due giorni consecutivi. A denunciare il blackout del servizio è il consigliere municipale Luca Bratta.

Esercenti e negozianti avevano seguito alla lettera le istruzioni dell’azienda per il corretto conferimento della carta, esponendo i cartoni solo nei giorni e negli orari prestabiliti. I materiali sono rimasti però sulla strada, preda dei passanti incivili che vi hanno gettato rifiuti indifferenziati, contaminando la frazione e vanificando ogni sforzo di riciclo. Secondo Bratta non si tratta di un caso isolato, ma di disservizi che colpiscono ciclicamente intere zone della città.

Al caos rifiuti si aggiunge il degrado stradale: lo spazzamento scarseggia e le erbe infestanti crescono ovunque, nonostante i piani di diserbo fossero previsti tra maggio e luglio. “I cittadini fanno la loro parte con senso civico – attacca Bratta – ora Palazzo di Città e Amiu facciano la propria»”.