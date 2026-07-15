Bari, l’appello dell’associazione “Cittadini Villaggio Trieste”: “Una sede per noi”

Una sede per l’associazione “Cittadini Villaggio Trieste”. A richiederla il presidente dell’associazione, Nicola Di Gioia, in una lettera indirizzata all’Arca Puglia e al Comune di Bari. “Il Comitato opera nel territorio con l’obiettivo di promuovere attività socio-culturali, ludiche e aggregative per anziani e bambini, contrastando il degrado sociale, spazio pubblico che fungerebbe da presidio sociale con offerta di alcuni servizi mancantı sul territorio – si legge nella nota – l’immobile di proprietà ARCA Puglia, sito a Bari nell’ omonimo quartiere in Via Pola Pal. X int. 1 Piano Terra, risulta attualmente in vendita con asta pubblica futura ma in stato di inutilizzazione”. L’associazione chiede l’assegnazione per il riuso sociale dell’immobile. L’obiettivo è di aprire un centro civico di quartiere con a carico dell’associazione gli oneri di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile.

L’attività proposta prevede:

1. Spazio aggregativo pomeridiano per anziani

2. Laboratori ludico-didattici per bambini.

3. Sportello di ascolto e segretariato sociale

“II Comitato si impegna a sostenere le spese di gestione ordinaria e a garantire la manutenzione del bene, valorizzandolo e sottraendolo all’abbandono”, conclude la nota. Ora la palla passa al Comune e all’Arca: il comitato attende da tempo una risposta in merito.