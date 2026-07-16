“Mare per tutti”, via alle attività sulle spiagge di Bari: “Sia diritto accessibile a ogni persona”

Ha preso il via il progetto “Mare per tutti”, il programma di attività gratuite promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari sulle spiagge cittadine di Pane e Pomodoro e San Girolamo. L’iniziativa, finanziata con fondi del POC Metro 2014-2020 per un importo di 64.918,03 euro e affidata a Password, è rivolta in particolare ad anziani, persone con disabilità, famiglie e minori. L’obiettivo è garantire non solo assistenza alla balneazione, ma anche momenti di socialità, animazione, inclusione e prevenzione durante i mesi più caldi. Le attività sono partite ieri a Pane e Pomodoro e proseguiranno fino al 31 agosto. Il programma sarà attivo dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30, e nei pomeriggi di sabato e domenica dalle 16 alle 18. Questa mattina, in occasione dell’avvio delle attività sulla spiaggia pubblica del Municipio III, l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, Michelangelo Cavone, ha visitato la spiaggia di San Girolamo.

“Il mare è uno dei beni più preziosi che abbiamo e deve essere davvero di tutti e tutte – ha commentato Michelangelo Cavone -. Non può essere un privilegio riservato a chi può permetterselo, ma un diritto accessibile a ogni persona. Con Mare per tutti vogliamo affermare proprio questo principio: il diritto a trascorrere qualche ora di serenità, divertimento, relazioni e di bellezza che il mare sa regalare. Grazie ai fondi del POC Metro trasformiamo le due spiagge pubbliche più frequentate della città in luoghi aperti, inclusivi e accoglienti, dove bambini, anziani, famiglie e persone che vivono una condizione di fragilità possano trascorrere l’estate in sicurezza, partecipare ad attività gratuite e sentirsi parte della comunità. Riteniamo che una città sia davvero giusta quando rende accessibili a tutti non solo i servizi ma anche le occasioni di benessere, socialità e felicità”.

Il programma prevede ogni giorno sessioni di risveglio muscolare sulla sabbia, acquagym e ginnastica dolce in acqua bassa, dalle 9.30 alle 11, con attività motorie calibrate sulle diverse fasce d’età e sulle condizioni personali dei partecipanti. Dalle 11 alle 11.50 saranno organizzati momenti di stimolazione cognitiva, con tornei di scacchi, dama, carte e giochi di memoria. A seguire, fino alle 12.30, spazio a iniziative intergenerazionali, attività di socializzazione e animazione pensate per contrastare l’isolamento e favorire la partecipazione attiva, in particolare delle persone anziane.

Sono previste anche attività complementari, tra cui laboratori ludico-ricreativi e didattici, iniziative di educazione ambientale dedicate alla tutela del mare, al riciclo e al rispetto degli spazi pubblici, giochi inclusivi e momenti pensati per coinvolgere insieme bambini, adulti, anziani e persone con disabilità. Su entrambe le spiagge sarà allestito un gazebo informativo con materiali ad alta leggibilità, calendario delle attività, recapiti di emergenza, numeri utili e indicazioni per prevenire gli effetti delle ondate di calore. Una parte del progetto sarà infatti dedicata alla prevenzione dei rischi legati alle alte temperature, in raccordo con il Piano Caldo 2026 del Comune di Bari e con le indicazioni diffuse dalla Regione Puglia e dalle autorità sanitarie. Saranno predisposti punti ombreggiati di sosta e orientamento, dove gli operatori forniranno informazioni sui comportamenti da adottare durante le giornate più calde.

In caso di bollettini di allerta o condizioni climatiche particolarmente critiche, potrà essere attivato un protocollo di emergenza caldo, con rimodulazione o sospensione delle attività motorie nelle ore più calde, pause frequenti, permanenza nelle zone ombreggiate, invito alla corretta idratazione e distribuzione gratuita di acqua, in via prioritaria alle persone in difficoltà. Il protocollo prevede anche un primo orientamento e l’eventuale attivazione dei servizi sanitari o sociali in presenza di sintomi riconducibili a malori o colpi di calore. Anche quest’anno sono stati predisposti servizi di supporto logistico e inclusivo, tra cui l’accompagnamento alla balneazione per anziani e persone con disabilità, anche attraverso l’utilizzo delle sedie galleggianti JOB in dotazione al Comune di Bari. Previsti inoltre supporto personalizzato per l’ingresso e l’uscita dall’acqua, disponibilità gratuita a rotazione di ombrelloni per gli utenti sprovvisti, un’area protetta per i cani guida delle persone non vedenti e spazi ombreggiati per la sosta temporanea delle persone più fragili. Su ciascuna spiaggia sarà garantita ogni giorno la presenza di un coordinatore e di tre operatori qualificati, riconoscibili grazie a una divisa dedicata. Il progetto punta così a rendere le spiagge pubbliche non solo luoghi di svago, ma anche spazi di cura, inclusione e comunità.