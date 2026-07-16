Doppio lutto a Bari, addio a Vito Savino e Salvatore “Alex” Napoli: “Città perde due figure preziose”

Doppio lutto a Bari per la scomparsa di due figure legate, in modi diversi, alla storia politica, civile e culturale della città. Il sindaco Vito Leccese ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte di Vito Savino, professore di filosofia e punto di riferimento per generazioni di studenti, e di Salvatore Napoli, conosciuto da tutti come “Alex”, già assessore comunale nella prima amministrazione guidata da Simeone Di Cagno Abbrescia.

Savino è stato protagonista di diverse stagioni della vita pubblica barese: dal movimento studentesco alle battaglie per la scuola pubblica nel sindacato degli insegnanti, fino alla lunga militanza nella sinistra democratica, dal Psiup al Comitato Antifascista Antimperialista, al Pci e all’Anpi. Per molti baresi, però, resta soprattutto il professore di filosofia dei licei Flacco e Salvemini, un insegnante capace di lasciare un segno in generazioni di studenti, non solo attraverso le lezioni, ma anche attraverso il metodo del dubbio, del confronto e del pensiero critico.

“Stamattina se n’è andato Vito Savino. Con lui perdiamo una figura che ha attraversato la storia politica, civile e culturale della nostra città senza mai smettere di discutere e interrogarsi”, sono le parole del sindaco Vito Leccese. “Vito è stato protagonista delle stagioni più intense della nostra comunità: il movimento studentesco, le battaglie per la scuola pubblica nel sindacato degli insegnanti e una lunga militanza nella sinistra democratica, dal Psiup al Comitato Antifascista Antimperialista, fino al PCI e all’ANPI. Per generazioni di baresi è stato soprattutto il professore di filosofia dei licei Flacco e Salvemini, un insegnante amatissimo dai suoi studenti, capace di trasmettere non solo conoscenze, ma soprattutto il valore del pensiero critico, del dubbio e del confronto”. Nel ricordo del primo cittadino emerge anche il profilo umano e civile di Savino, descritto come una mente rigorosa, libera e ironica, capace di leggere la politica e la società senza semplificazioni. “Per lui l’antifascismo è stato una lente pulita con cui leggere le contraddizioni del presente. Mente raffinata, rigorosa, ironica e capace di guardare alla politica e alla società con uno sguardo acuto. In un’epoca di risposte facili, parlare con Vito significava tornare a casa con una certezza in meno: una qualità rara, propria solo di chi ha fatto del pensiero libero la propria cifra umana e civile. Alla moglie, alla figlia, ai fratelli e a tutti i suoi cari va il mio abbraccio più sincero”.

La città saluta anche Salvatore “Alex” Napoli, già assessore comunale e figura dal profilo politico, culturale e professionale fortemente legato alla dimensione europea. Napoli aveva iniziato il suo percorso politico da giovanissimo negli anni del Partito Radicale di Marco Pannella ed era stato animatore di Radio Radicale a Bari. Successivamente il suo cammino lo aveva portato anche fuori dall’Italia: prima in Grecia, dove aveva insegnato italiano e francese, poi a Strasburgo, dove aveva conseguito un dottorato in Studi politici europei. Negli anni successivi aveva lavorato in diversi Paesi europei, tra cui Ungheria, Serbia e Vojvodina, occupandosi di cooperazione internazionale e sviluppo regionale. “Se n’è andato Salvatore Napoli. Per tutti, semplicemente, Alex”, ha dichiarato il sindaco Leccese. “Bari perde una persona che ha dedicato passione, competenza e intelligenza al servizio della vita pubblica. È stato assessore nella prima giunta guidata da Simeone Di Cagno Abbrescia, contribuendo con il suo impegno a una stagione significativa per la nostra città. Ma il suo percorso umano e professionale è andato ben oltre quell’esperienza amministrativa”. Nel ricordo del sindaco, Napoli viene descritto come una persona dotata di vivacità intellettuale, apertura al dialogo e capacità di guardare oltre i confini locali.

“Alex aveva iniziato il suo cammino politico da giovanissimo, negli anni del Partito Radicale di Marco Pannella, ed è stato l’animatore di Radio Radicale a Bari. La sua naturale curiosità intellettuale e l’attenzione verso ciò che accadeva oltre i confini del nostro Paese lo hanno portato prima in Grecia, dove ha insegnato italiano e francese, e poi a Strasburgo, dove ha conseguito un dottorato in Studi politici europei. Negli anni successivi ha lavorato in diversi Paesi europei, dall’Ungheria alla Serbia e alla Vojvodina, dedicandosi ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo regionale con rigore, competenza e profondo senso delle istituzioni. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorda soprattutto la sua vivacità intellettuale, la disponibilità al confronto e al dialogo, la capacità di guardare oltre l’immediato con una visione ampia, europea e fuori dal comune, che ha sempre rappresentato il tratto distintivo della sua personalità. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza”.

Foto Freepik