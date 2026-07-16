Emporio della Solidarietà e Boutique Sociale, al via le domande per i servizi gratuiti a Bari

Da oggi è possibile presentare domanda per accedere all’Emporio della Solidarietà e alla Boutique Sociale del centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza “La casa delle bambine e dei bambini” del Comune di Bari. I servizi, promossi dalla ripartizione Servizi alla Persona, sono rivolti ai nuclei familiari con figli fino a 12 anni che si trovano in una temporanea situazione di difficoltà economica. Le famiglie ammesse potranno ricevere gratuitamente generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa, giocattoli, materiale scolastico e articoli per la prima infanzia.

Attraverso la Boutique Sociale sarà inoltre possibile ottenere capi di abbigliamento per bambini e articoli per la prima infanzia di seconda mano, selezionati, lavati, igienizzati e in buono stato di conservazione. Possono presentare domanda i nuclei familiari con Isee non superiore a 10.146 euro e con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 12 anni. La misura è aperta anche alle donne in stato di gravidanza. L’avviso pubblico è rivolto ai cittadini italiani residenti nel Comune di Bari, ai cittadini di uno Stato dell’Unione europea e ai cittadini provenienti da Paesi extra Ue regolarmente presenti sul territorio cittadino e presi in carico dai servizi sociali.

“Sostenere le famiglie significa investire nel futuro della nostra comunità. Con l’apertura del nuovo avviso per l’accesso all’Emporio della Solidarietà e alla Boutique Sociale della Casa delle Bambine e dei Bambini rinnoviamo un impegno concreto a favore dei nuclei familiari con figli minori che attraversano un periodo di difficoltà”, ha commentato l’assessore al Benessere sociale e ai Diritti civili, Michelangelo Cavone. “Attraverso questo servizio garantiamo l’accesso a beni di prima necessità, prodotti per l’infanzia, materiale scolastico e un percorso di accompagnamento pensato per sostenere le famiglie nel loro quotidiano. Nessun bambino deve essere costretto a rinunciare a opportunità di crescita e di apprendimento a causa delle difficoltà economiche del proprio nucleo familiare. È così che costruiamo una città che non lascia indietro nessuno e che trasforma la solidarietà in un’opportunità concreta di inclusione e di futuro.”

Le domande dovranno essere compilate e inviate online a partire dalle 12 di oggi, giovedì 16 luglio, e fino alle 12 di lunedì 17 agosto 2026, attraverso la piattaforma dedicata del Comune di Bari. Tutte le comunicazioni relative alla domanda saranno disponibili sulla stessa piattaforma e saranno inviate anche all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. Al termine dell’istruttoria sarà pubblicata la graduatoria, definita sulla base dei punteggi attribuiti dai referenti dell’area sociale dei Municipi e della ripartizione Servizi alla Persona.

L’accesso all’Emporio e alla Boutique Sociale sarà gratuito e avrà una durata di sei mesi. In caso di rinuncia, la graduatoria scorrerà automaticamente. A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda presentata per prima e, successivamente, al nucleo familiare in cui sia presente il bambino più piccolo. Alle donne in stato di gravidanza inserite in graduatoria sarà inoltre donato un “kit nascita” per affrontare le prime necessità del neonato o della neonata, indipendentemente dalla posizione occupata. L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari, nella sezione “Novità – avvisi”. Per informazioni è possibile contattare il segretariato sociale ai numeri indicati dal Comune o richiedere supporto tecnico per la piattaforma all’indirizzo helpdesk.CBB2026@servizilocalispa.it.