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Assicurazione monopattini ed è subito caos tariffe: polizze base fino a 500 euro

Scomparse dal web le offerte low cost da 35 euro

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Luglio 2026 - 20:23
monopattino
  • 49 sec

E’ caos sul fronte dell’assicurazione sui monopattini diventata obbligatoria a partire da ieri. Lo afferma Assoutenti, che sta monitorando i siti di compagnie assicurative e siti specializzati in comparazione di polizze per verificare i costi richiesti ai proprietari di monopattini elettrici.

Se nelle settimane scorse era possibile trovare piattaforme specializzate che sponsorizzavano offerte per assicurazioni sui monopattini a partire da 35 euro per le polizze base, oggi tali proposte commerciali sembrano sparite – spiega Assoutenti – Sia i principali siti di comparazione, sia quelli delle imprese assicuratrici, non offrono al momento la possibilità di ottenere preventivi online, né di confrontare i costi tra i diversi prodotti offerti. Chi cerca di stipulare una polizza per il proprio monopattino viene invitato a recarsi in agenzia o a lasciare i propri riferimenti per essere poi contattato da un operatore.

“Stiamo inoltre ricevendo segnalazioni da parte di proprietari di monopattini che in queste ore si sono visti richiedere tra i 100 e i 200 euro per una polizza base al proprio mezzo, con punte fino a 500 euro – avvisa il presidente Gabriele Melluso – Non vorremmo che, in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, ci sia stato un generalizzato rialzo delle tariffe al pubblico. Per questo stiamo monitorando la situazione e siamo pronti a presentare un esposto all’Antitrust qualora dovessero emergere anomalie a danno dei consumatori”.

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