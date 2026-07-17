Nuove regole autovelox: “Basta multe per fare cassa, ecco dove si rischia a Bari”

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali sull’omologazione e l’uso dei sistemi di rilevazione della velocità, si apre una pagina importante per l’uniformità delle regole sulle nostre strade. Per fare chiarezza su come cambierà la mappa dei controlli nel nostro territorio, interviene la dott.ssa Raffaella Lauciello, delegata per il Comune di Bari di Consumerismo No Profit, associazione da sempre impegnata nella tutela dei consumatori e degli utenti della strada.

L’obiettivo di questo intervento non è alimentare sterili polemiche, ma informare in modo trasparente. Le nuove direttive non intendono affatto indebolire il valore della sicurezza stradale, che resta prioritario, ma vogliono garantire che i controlli elettronici abbiano una funzione davvero preventiva, escludendo logiche sanzionatorie scorrette o poco chiare a danno degli automobilisti.

Cosa cambia davvero in Puglia e a Bari: i dispositivi disattivati dal decreto

I nuovi e stringenti parametri ministeriali impongono una profonda revisione dei controlli elettronici in tutta la regione. Nel concreto, gli apparecchi rimossi o spenti sul territorio rispondono a tre precise criticità normative:

1. Lo stop agli strumenti non omologati: La legge traccia ora una linea netta tra i dispositivi semplicemente “approvati” e quelli realmente “omologati”, portando allo spegnimento di un quinto degli apparecchi in tutta Italia (circa 850 postazioni). Anche in Puglia, tutti i sistemi privi di una formale omologazione ministeriale o basati su vecchie autorizzazioni tecniche non possono più elevare sanzioni fino a un loro eventuale e rigoroso adeguamento.

2. Niente controlli automatici nei centri urbani con limiti ridotti: All’interno delle aree cittadine e nei quartieri di Bari, non sarà più possibile utilizzare autovelox fissi automatici (ossia senza la presenza immediata degli agenti) sulle strade dove il limite è inferiore ai 50 km/h. Un’eccezione è prevista solo per le zone a 30 km/h inserite in percorsi prettamente ciclabili. Questo limite eviterà il posizionamento di postazioni automatiche in punti stradali urbani non critici o dove i limiti sono eccessivamente bassi.

3. Il rispetto delle distanze di sicurezza:nVengono disattivate o ricollocate le postazioni sulle strade extraurbane che non rispettano la distanza minima obbligatoria di 1 chilometrontra il cartello del limite di velocità e l’autovelox. Nelle aree urbane, invece, la distanza minima tra due diversi dispositivi deve essere di almeno 500 metri.

La mappa delle postazioni confermate nel Barese

Per offrire un’informazione corretta e basata su dati accertati, ricordiamo che restano regolarmente attivi i controlli automatici sulle grandi arterie stradali extraurbane e provinciali. Si tratta di tratti stradali in cui i decreti prefettizi hanno confermato un’alta incidentalità negli ultimi cinque anni:

Strada Statale 16 (SS16):*l Controlli attivi in entrambe le direzioni nei tratti tra il km 788 e il km 794 (zona Santo Spirito – svincolo Aeroporto) e tra il km 811 e il km 816 (tra San Giorgio e Torre a Mare).

Strada Statale 96 (SS96): Postazione attiva dal km 114 al km 116+400, nel territorio del comune di Modugno.

Strada Statale 100 (SS100): Controllo attivo dal km 10 al km 13, nel tratto che attraversa il comune di Capurso.

Strada Provinciale 231 (ex SS98): Rilevazioni attive dal km 0 al km 11+300 (Modugno) e dal km 16+300 al km 35+300, in entrambi i sensi di marcia.

Consigli pratici per una guida serena e informata

Consumerismo No Profit Bari invita gli automobilisti a prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali per viaggiare in sicurezza e far valere i propri diritti:

Occhio ai cartelli di preavviso: Controllate sempre la presenza e la distanza della segnaletica. Se sulle strade extraurbane l’autovelox si trova a meno di 1 chilometro dal cartello che indica il limite di velocità, il rilevamento non è conforme alla legge.

Verificare la regolarità dei verbali: Se ricevete una multa a casa, ricordate che avete il diritto di richiedere l’accesso agli atti per verificare due elementi fondamentali: che la postazione sia esplicitamente autorizzata dal decreto del Prefetto e che l’apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica obbligatoria negli ultimi 12 mesi.

La prudenza è la migliore prevenzione: Rispettare i limiti di velocità non è solo un modo per evitare sanzioni economiche, ma resta la prima e più importante forma di tutela per la propria vita e per quella degli altri utenti della strada.