Scomparsa Richard Lee, sindaco: “Ha insegnato a Bari che i diritti si conquistano vivendoli”

Il sindaco di Bari Vito Leccese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Richard Lee e affida a una nota il suo ricordo: “Se n’è andato Richard Lee. Lo voglio ricordare come se fosse ancora con noi, perché Bari lo aveva adottato e lui aveva ricambiato adottando Bari. Arrivava da Sydney e aveva poco più di vent’anni quando ha scelto questa città. Qui ha messo radici, diventando per decenni violinista dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari. Ha insegnato violino al Liceo musicale Paisiello di Taranto, formando generazioni di musicisti che oggi lo ricordano con la gratitudine di chi ha avuto un vero Maestro.

Non ha mai smesso di seguire la musica dal vivo, accompagnando con curiosità, competenza e spirito critico la vita delle principali istituzioni musicali della nostra città, dal Teatro Petruzzelli all’Accademia dei Cameristi, dal Collegium Musicum all’Orchestra Metropolitana. Ma Richard non è stato soltanto musica. È stato tra i fondatori di Arcigay Bari e ha portato avanti, con i Verdi, il suo impegno per la difesa del territorio e dei diritti civili. Insieme a Giovanni Palladino ha costruito una famiglia, con un’unione civile che è diventata un esempio di libertà, dignità e amore per tanti. Nei suoi 74 anni ci ha insegnato che i diritti si conquistano anzitutto vivendoli, prima ancora che rivendicandoli. A Giovanni e a tutta la sua famiglia rivolgo, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, il più sincero e affettuoso abbraccio”.