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Tragedia alle Grotte di Castellana, muore turista 50enne

Colto da malore

Pubblicato da: redazione | Ven, 17 Luglio 2026 - 16:19
ambulanza
  • 16 sec

Un 50enne turista ha accusato un malore improvviso all’esterno delle Grotte di Castellana nella tarda mattinata di oggi.  Sul posto la polizia locale e  il 118 che ha cercato di rianimarlo, ma l’uomo è deceduto.

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