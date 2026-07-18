Brt a Bari, cantieri verso lo spint finale. Scaramuzzi: “Evitate di venire con l’auto in centro”

Cantieri in accelerazione per lo spint finale nel centro murattiano di Bari, dove nelle prossime settimane sono previste nuove lavorazioni per la riqualificazione di via Argiro e per la realizzazione delle infrastrutture del BRT, il sistema di trasporto rapido con bus elettrici. Gli interventi interesseranno alcune delle strade più trafficate del centro, con chiusure, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità. Il Comune invita quindi i cittadini a privilegiare mezzi pubblici, navette, biciclette o spostamenti a piedi, evitando per quanto possibile di raggiungere il centro con l’auto privata.

A fare il punto è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che annuncia una nuova fase dei lavori, necessaria per completare le opere più impattanti durante il periodo estivo. “Bari sta vivendo una trasformazione epocale, con un investimento straordinario che la renderà una città più moderna, vivibile e accessibile”, sottolinea Scaramuzzi. “Il borgo murattiano è, in questa direzione, emblema della rivoluzione in atto, perché da qui passeranno tre delle quattro linee del BRT che, insieme alla totale riorganizzazione del trasporto pubblico cittadino, consentiranno di collegare tutti i quartieri in modo più rapido, tecnologico ed ecologico”. Secondo l’assessore, il completamento dei cantieri consentirà di restituire alla città un centro più accessibile, con nuove aree pedonali, viali alberati e un sistema di trasporto pubblico più efficiente. “Chi raggiungerà il centro sui nuovi bus elettrici potrà poi passeggiare, fare acquisti e trascorrere qualche ora lungo le nuove via Argiro e via Manzoni, che, siamo certi, diventeranno attrattori di interesse e socialità”, aggiunge.

Scaramuzzi riconosce però i disagi legati alla fase attuale dei lavori. “Queste bellissime novità hanno necessità di essere costruite con impegno e sacrificio, come sanno bene i baresi che in questi mesi sono stati al nostro fianco, sopportando i disagi che i cantieri, inevitabilmente, portano con sé”. L’amministrazione, spiega, ha scelto di concentrare nei mesi estivi e, quando possibile, negli orari notturni le lavorazioni più pesanti sul piano del traffico, approfittando della chiusura delle scuole e dell’avvio delle ferie. “Da lunedì, però, abbiamo bisogno di imprimere una fortissima accelerata sui cantieri nel centro murattiano, da via Argiro al BRT, che interesseranno numerosi assi di scorrimento, tra i più utilizzati da chi si muove in auto nel centro città”, prosegue l’assessore. Da qui l’appello ai cittadini. “Sino al termine di questi cantieri lasciate a casa le auto private e raggiungete il centro con i mezzi pubblici, bus e navette, in bici o a piedi: dobbiamo fare insieme un ultimo sforzo per tagliare il traguardo e affrontare la ripresa dopo l’estate con maggiore serenità”.

Le principali lavorazioni riguarderanno via Argiro, dove prosegue il completamento degli isolati pedonali, e alcune sue intersezioni. Via Dante sarà chiusa nel tratto tra via Melo e via Andrea da Bari, via Putignani tra via Melo e via Andrea da Bari, via Calefati tra via Melo e via Roberto da Bari e via Piccinni da via Melo a via Roberto da Bari. Sul fronte BRT sono previsti restringimenti in corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra piazza Massari e via Quintino Sella, mentre via Andrea da Bari sarà chiusa tra corso Vittorio Emanuele e via Putignani. In corso Italia sarà istituito un restringimento di carreggiata per la realizzazione di una fermata BRT. In piazza Moro partiranno invece i lavori per la nuova fermata destinata alla pensilina tecnologica.

Per ridurre i disagi, il Comune consiglia di utilizzare le strade non interessate dai cantieri, tra cui via Abate Gimma, via De Rossi, via Quintino Sella, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, corso Italia, via Principe Amedeo, via Nicolai, via Crisanzio e via Cairoli. Per quanto riguarda via Argiro, la riqualificazione entra nella fase conclusiva. Le principali lavorazioni sono attualmente concentrate nell’isolato tra via Putignani e via Principe Amedeo, mentre gli altri tratti sono stati completati e resi fruibili ai pedoni, salvo alcune finiture. Il progetto prevede la trasformazione di 14mila metri quadrati di strada in una rambla moderna, accessibile e alberata, con 100 nuove piante. Gli interventi finali riguarderanno il completamento degli incroci con via Calefati e via Putignani, dove sono già in corso la realizzazione dei nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche e il rifacimento dell’asfalto. Successivamente saranno piantati oleandri dal fiore bianco doppio.

Il piano comprende anche il rifacimento degli attraversamenti pedonali alle intersezioni con le traverse. Sono già stati completati quelli di via Abate Gimma e via Calefati, mentre sono in corso i lavori in via Dante. Dalla prossima settimana partiranno anche gli interventi su via Putignani e via Piccinni, per poi completare il quadro con via Principe Amedeo. Proseguono intanto i cantieri del BRT lungo i tracciati delle quattro linee previste in città. Il centro murattiano sarà attraversato da tre linee: la Blu, da piazza Moro a via di Maratona; la Rossa, da piazza Moro a via Aquilino; e la Lilla, da viale Einaudi a piazza Moro. In corso Vittorio Emanuele sono quasi conclusi i lavori per il nuovo asfalto. Nei primi due isolati di via Andrea da Bari, a partire da corso Vittorio Emanuele, sono invece in corso la realizzazione delle corsie BRT e dei nuovi marciapiedi in pietra bianca, come già avvenuto in via Quintino Sella.

Nei prossimi giorni il cantiere si sposterà progressivamente sui diversi isolati di via Andrea da Bari, mentre da lunedì in piazza Moro comincerà la costruzione della nuova fermata. Per chi proviene dal sottovia Quintino Sella e deve raggiungere corso Cavour o il quartiere Umbertino, il Comune consiglia di percorrere via Abate Gimma o corso Vittorio Emanuele, utilizzando itinerari come corso Italia, via De Rossi, via Abate Gimma e corso Cavour, oppure corso Italia, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele e corso Cavour. Per chi arriva da via Dante o via Putignani e deve raggiungere corso Cavour o l’Umbertino, si consiglia di passare da via De Rossi, via Abate Gimma o corso Vittorio Emanuele. Per raggiungere la stazione centrale, invece, l’indicazione principale è utilizzare via Capruzzi.

Chi proviene da corso Vittorio Veneto potrà raggiungere la stazione passando da piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella e corso Italia, oppure da via Marchese di Montrone e via Principe Amedeo. Da corso Cavour o dal sottovia Sant’Antonio, infine, i percorsi consigliati passano da via Nicolai, via Principe Amedeo e via Quintino Sella. La fase che si apre sarà quindi una delle più delicate per il centro cittadino: l’obiettivo dell’amministrazione è completare il maggior numero possibile di interventi prima della ripresa piena delle attività dopo l’estate, ma nelle prossime settimane il Murattiano dovrà fare i conti con cantieri contemporanei e inevitabili ripercussioni sulla mobilità.