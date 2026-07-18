Premio Porta dei Leoni, galà di solidarietà a Margherita di Savoia

Giuseppe Conte, Antonio Decaro e Adriana Poli Bortone saranno tra i protagonisti della terza edizione del Premio Porta dei Leoni, il Galà della solidarietà in programma mercoledì 29 luglio, alle ore 20, nella suggestiva cornice della Porta dei Leoni Resort di Margherita di Savoia.

L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, il presidente della Regione Puglia e la sindaca di Lecce riceveranno il riconoscimento insieme ad altri esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine: il Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, il comandante provinciale dei Carabinieri della Bat, Col. Massimiliano Galasso, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza della Bat, Col. Andrea Di Cagno.

Il Premio Porta dei Leoni, promosso dalla Fondazione Katia Valerio Grimaldi in collaborazione con la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani e Comuni di Margherita di Savoia, Isole Tremiti e Troia, nasce per custodire la memoria di Katia Valerio Grimaldi e trasformarla, anno dopo anno, in un progetto concreto di solidarietà. Anche quest’anno il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere la prevenzione oncologica, la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti.

“La prevenzione è il primo e più importante strumento che abbiamo per combattere i tumori”, sottolinea il presidente nazionale della LILT, prof. Francesco Schittulli. “Ogni iniziativa che riesce a trasformare la solidarietà in un aiuto concreto rappresenta un valore prezioso per tutta la comunità. Invito tutti a partecipare al Premio Porta dei Leoni. Ogni presenza sarà un gesto concreto a favore della ricerca, della prevenzione e dell’assistenza ai pazienti. Insieme possiamo dare forza alla cultura della vita e della prevenzione”.

La serata, presentata da Antonio Stornaiolo e diretta artisticamente da Gerardo Russo, unirà istituzioni, cultura, spettacolo e solidarietà. Tra i momenti in programma anche la presentazione del romanzo “Due respiri”, scritto proprio da Gerardo Russo.

Ogni partecipante riceverà una copia del volume grazie alla donazione di 500 copie che l’autore e direttore artistico ha destinato alla LILT, trasformando un’opera letteraria in un ulteriore gesto concreto di solidarietà.

Gli altri premiati e gli ospiti della serata saranno annunciati nei prossimi giorni.

Prosegue intanto la prevendita dei biglietti. Con un contributo sarà possibile partecipare al Galà, alla cena, ricevere una copia del romanzo e sostenere concretamente le attività della LILT. Per informazioni: 376.2964438.