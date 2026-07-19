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Bari, stalli per gli alberghi per facilitare il carico e scarico delle valigie

L'incontro in Comune per applicare il nuovo articolo del codice della strada

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 11:55
turisti
  • 41 sec

Posti riservati agli hotel per rendere più facile il carico e scarico delle valigie. La richiesta è stata presentata da Federalberghi al Comune di Bari.  Il nuovo codice della strada, precisamente l’articolo 20 comma 1 bis, prevede infatti la possibilità per le strutture alberghiere di richiedere un posto riservato per lasciare o caricare i bagagli, per svolgere le attività di check-in delle strutture alberghiere in sicurezza.
«Federalberghi – ha commentato l’assessore Pietro Petruzzelli che ha incontrato nei giorni scorsi Francesco Caizzi di Federalberghi – ha chiesto all’amministrazione comunale di applicare l’articolo 20 del codice della strada. Nella sostanza, tutte le strutture alberghiere, soprattutto quelle nelle zone centrali, perché in altre non c’è nemmeno bisogno dato che hanno più spazi all’esterno, hanno attualmente un posto riservato con carico e scarico, anche 24 ore, però, in punta di diritto, quello spazio può essere occupato da veicoli commerciali. Il nuovo articolo del codice della strada prevede di poterlo riservare invece agli utenti, per operazioni più rapide».
Il Comune ha deciso di accogliere la richiesta dell’associazione che riunisce le strutture alberghiere della città. «Abbiamo intenzione di adempiere a questa disposizione – continua Petruzzelli – alla fine non cambia molto, si tratta solo di aggiungere la cartellonistica dedicata a posti già presenti».

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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