Prosegue “Origami di Murgia”: a Borgo Sansanello a Corato arrivano gli “Echi d’Oriente

Ci sono debutti che non si limitano a inaugurare una rassegna, ma tracciano un nuovo modo di abitare e ascoltare un territorio. È il caso di “Origami di Murgia”, la rassegna estiva ideata da Uliveto Grillo e Borgo Sansanello a Corato, che lo scorso sabato 27 giugno ha registrato uno straordinario apprezzamento da parte del pubblico con la prima serata, “La notte dei Griot”. Nello scenario rurale ed elegante di Borgo Sansanello, le narrazioni dell’Africa Occidentale del Jali Babou Saho Trio hanno incantato la platea, fondendo i suoni ancestrali della kora a 21 corde con i ritmi europei contemporanei. Un debutto che ha dato forma concreta alla visione del general manager Antonio Messina, da tempo impegnato a trasformare la struttura in un polo culturale d’eccellenza, e che ha dimostrato come la luce dorata e i silenzi dell’altopiano murgiano possano farsi cassa di risonanza per i suoni del mondo, completati dalle rotte gastronomiche di Corrado De Ruvo.

Sulla scia di questo felice esordio, l’estate di Origami di Murgia si prepara ad accendere il suo secondo capitolo sempre sotto la direzione artistica di Danny e Francesco Grillo. Il nome stesso scelto per la manifestazione evoca il gesto poetico dell’origami, una composizione delicata che richiede equilibrio, pazienza e cura. Allo stesso modo, ogni singolo appuntamento prende forma e si svela attraverso l’incontro armonioso di quattro elementi fondamentali, quali il suono, il territorio, i sapori e la convivialità. Lontano dai circuiti affollati e dalla frenesia delle coste, la rassegna si propone come un’esperienza culturale immersiva e a capienza limitata, protetta dalla splendida cornice rurale ed elegante di Borgo Sansanello, un luogo dove il clima serale concede il lusso di temperature piacevolmente fresche, rispetto al litorale.

Venerdì 24 luglio 2026 va in scena “Echi d’Oriente”, un appuntamento interamente dedicato all’ascolto profondo, alla vibrazione e alla meraviglia acustica.

Il protagonista assoluto della serata sarà Loris Lombardo, un fuoriclasse e pioniere mondiale dell’handpan, artista che ha letteralmente riscritto la storia di questo magico strumento a livello internazionale. Laureato a pieni voti in percussioni classiche al Conservatorio di Cuneo e in batteria con il maestro Tullio De Piscopo alla scuola NAM, Lombardo ha perfezionato la sua immensa sensibilità ritmica a Londra e attraverso lo studio rigoroso delle tradizioni indiane, turche e mediorientali. Vincitore di prestigiosi contest come il World Drum Contest e il Percfest, ha conquistato il grande pubblico televisivo con una memorabile standing ovation a Italia’s Got Talent. Ma è sul palco dell’Ariston che ha firmato un’autentica pietra miliare, introducendo per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo l’handpan in mondovisione: un’esibizione magnetica al fianco di Emma Marrone, per la quale ha suonato cinque strumenti unici, da lui stesso interamente progettati e costruiti sotto il prestigioso marchio “Lombardo HANDPAN”. Autore del primo manuale al mondo dedicato alle tecniche di questo strumento, direttore dell’omonima Academy ed endorser per giganti del settore come Meinl Percussion e Pearl, vanta prestigiose collaborazioni che spaziano da Andrea Braido e i Marlene Kuntz fino all’Orchestra della Magna Grecia con Simona Molinari.

A Borgo Sansanello, Lombardo si esibirà in una prima parte solista per poi tessere trame sonore inedite insieme ad Alex Grasso alla chitarra e al basso e a un ospite d’eccezione, il percussionista e produttore svedese Eric Forsmark. Originario di Uppsala e da anni attivo in Puglia, Forsmark è l’ideatore di “101 Flames of Inspiration”, un colossale manifesto di world fusion e cooperazione globale che unisce oltre 100 musicisti da 50 paesi diversi, comprese zone di conflitto come Ucraina, Russia, Israele e Palestina, uniti dal ritmo universale di 101 BPM per promuovere pace e sostenibilità. Sotto l’egida di questo progetto, la serata si trasformerà in un viaggio ipnotico in cui l’handpan dialogherà con percussioni provenienti dalle tradizioni di tutto il mondo, generando una profonda meditazione collettiva sotto il cielo della Murgia.

La rassegna si concluderà domenica 9 agosto 2026, sotto il cielo stellato di San Lorenzo, nel segno del Mediterraneo Nomade, un viaggio millenario nella cultura del Sud guidato dall’ensemble pugliese La Cantiga de la Serena. Il trio, formato da Fabrizio Piepoli alla voce, chitarra battente e tamburi a cornice, Giorgia Santoro ai flauti, bansuri, arpa celtica e sajat, e Adolfo La Volpe all’oud e chitarra classica, si dedica da anni al recupero e alla rielaborazione della musica antica del nostro bacino marittimo. Il loro concerto dimostra come culture e religioni diverse possano convivere pacificamente attraverso l’arte, mescolando i ritmi ipnotici della tarantella meridionale alle melodie sefardite, ai canti balcanici e alla tecnica araba del maqam.

Come per ogni appuntamento di “Origami di Murgia”, l’evento seguirà un rituale sensoriale ben preciso, un flusso continuo che accompagnerà gli ospiti dal tramonto alla notte inoltrata senza fretta alcuna. L’esperienza comincerà alle ore 20:00, nel momento esatto in cui l’altopiano si tinge della calda luce dorata del sole calante, accogliendo il pubblico con un aperitivo di benvenuto cullato dalle atmosfere soffuse e nostalgiche di un dj-set rigorosamente in vinile. Alle 21:00 la scena si sposterà nel cuore pulsante dell’evento con l’inizio del concerto dal vivo di Loris Lombardo e dei suoi partner artistici.

Al termine dell’esibizione, verso le 22:30, si aprirà il suggestivo momento del “Retroscena“: uno spazio intimo e conviviale in cui il pubblico potrà partecipare a un ricco buffet degustazione curato da Corrado De Ruvo, dove le pietanze incontreranno una selezione di vini pregiati e si avrà la straordinaria e rara opportunità di chiacchierare, confrontarsi e scambiare impressioni a tu per tu direttamente con gli artisti, un’occasione d’incontro decisamente fuori dal comune.

La serata troverà infine il suo compimento ideale a partire dalle 23:00, quando, sotto la magnifica volta stellata della Murgia, si aprirà il servizio lounge bar accompagnato dalle eclettiche e ricercate selezioni musicali su vinile curate dal duo Moodintrigo (dj-set).

Un’occasione preziosa per rallentare, respirare il clima piacevolmente fresco dell’altopiano e lasciarsi trasportare da un’esperienza sensoriale totale.

La partecipazione per ciascuna serata della rassegna Origami di Murgia, che si svolge presso la sede di Borgo Sansanello in Strada Esterna Piede Piccolo 17 a Corato (Ba), prevede un ticket di ingresso di 50,00 euro con formula all-inclusive (che comprende l’aperitivo iniziale, il concerto, il buffet conviviale con l’abbinamento dei vini e l’accesso al dj-set finale). Si ringrazia per il prezioso supporto i partner dell’iniziativa: Dimeg, Webfi, Summo & Partners, Cantine Rivera, Rico Cafè, Mazzilli Beverage, Sanitanova, Consis, Progetto Impresa, Energie Puglia.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Tutte le informazioni e le prenotazioni possono essere gestite telefonicamente e tramite l’applicazione WhatsApp al numero 351 184 5546, oppure consultando le piattaforme web ufficiali www.origamidimurgia.it e www.borgosansanello.it.