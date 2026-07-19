Malattia di Crohn, il De Bellis di Castellana tra i protagonisti di uno studio europeo

L’IRCCS “Saverio De Bellis” si conferma tra i centri di riferimento europei per la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali. L’Istituto è infatti tra i protagonisti di un importante studio internazionale dedicato ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico per malattia di Crohn, coordinato dall’Ospedale Universitario di Leuven (Lovanio, Belgio), considerato il più autorevole centro europeo per lo studio delle MICI.

Al progetto partecipano quattro centri italiani di eccellenza: l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, l’IRCCS San Raffaele di Milano, l’IRCCS Humanitas di Rozzano e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. Tra questi, il De Bellis si distingue come secondo centro per numero di pazienti arruolati, preceduto soltanto dall’ospedale coordinatore belga.

Lo studio punta a raccogliere nuove evidenze scientifiche sulla gestione dei pazienti operati per malattia di Crohn, con l’obiettivo di individuare le strategie terapeutiche più efficaci e migliorare la qualità dell’assistenza attraverso dati condivisi a livello internazionale.

“L’IRCCS De Bellis è da anni un centro di riferimento per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali e partecipa stabilmente a studi nazionali e internazionali dedicati allo sviluppo di nuovi farmaci e di nuovi modelli assistenziali”, spiega il dott. Mauro Mastronardi, direttore della UOC di Gastroenterologia e delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. “Essere coinvolti in uno studio coordinato dal centro europeo più autorevole nel settore e risultare il secondo centro per numero di pazienti arruolati rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto dalla nostra équipe. Ci auguriamo che questa ricerca possa fornire indicazioni sempre più precise sulla migliore gestione dei pazienti operati per malattia di Crohn, contribuendo a migliorarne concretamente il percorso di cura.”

Per il Direttore Sanitario dott. Emanuele Tatò, il risultato conferma il valore della ricerca clinica sviluppata dall’Istituto: “Il De Bellis continua a investire in studi di alto livello mantenendo sempre il paziente al centro. La partecipazione a questo progetto internazionale testimonia la qualità del lavoro svolto dall’équipe guidata dal dottor Mastronardi e la credibilità scientifica raggiunta dall’Istituto. Collaborare con i principali centri europei significa offrire ai nostri pazienti l’opportunità di accedere a percorsi diagnostici e terapeutici sempre più avanzati e basati sulle migliori evidenze scientifiche.”

“Essere tra i centri che contribuiscono maggiormente a uno studio europeo di questo livello è motivo di grande soddisfazione per tutto l’Istituto”, dichiara il Direttore Generale Michelangelo Armenise. “È un risultato che nasce dalla competenza dei nostri professionisti e dalla fiducia che i pazienti ripongono ogni giorno nel De Bellis. Continueremo a sostenere percorsi che permettano di offrire cure sempre più qualificate e opportunità concrete a chi si affida alla nostra struttura.”

Lo studio coinvolgerà i pazienti dei principali centri europei e italiani specializzati nelle malattie infiammatorie croniche intestinali e contribuirà a definire nuovi riferimenti per la gestione clinica della malattia di Crohn dopo l’intervento chirurgico. Un percorso nel quale il contributo dell’IRCCS De Bellis avrà un peso significativo grazie all’elevato numero di pazienti arruolati.