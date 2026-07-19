Meteo torrido, boom di acquisti online: condizionatori a +238%

L’estate 2026 si sta confermando tra le più torride degli ultimi anni e gli italiani sembrano essersi attrezzati di conseguenza. Tra ventilatori, condizionatori, piscine fuori terra e spa gonfiabili, le ondate di calore che hanno interessato il Paese nelle ultime settimane hanno avuto un impatto diretto sulle abitudini di acquisto online.

Secondo i dati interni di Shopify – la principale piattaforma per il commercio globale diffusa in oltre 175 Paesi nel mondo e che ha supportato oltre 1,7 trilioni di dollari di commercio globale dalla sua fondazione – tra maggio e giugno 2026 si è registrata una forte crescita delle vendite in numerose categorie legate al raffrescamento degli ambienti domestici e alla ricerca di comfort durante i mesi estivi.

Oltre a evidenziare la stagionalità dei consumi, i dati di Shopify raccontano anche un’evoluzione più ampia delle abitudini d’acquisto. Sempre più consumatori scelgono infatti l’e-commerce anche per categorie di prodotto tradizionalmente associate al punto vendita fisico, privilegiando la possibilità di confrontare offerte, ricevere rapidamente i prodotti e gestire l’acquisto in modo semplice e immediato.

Le categorie che hanno registrato gli incrementi più significativi sono:

Dispositivi per terapie caldo/freddo (come impacchi termici, fasce refrigeranti e prodotti per il recupero fisico e il benessere personale): +369%

Condizionatori split: +238%

Spa gonfiabili: +198,8%

Ventilatori: +126,4%

Ventilatori da scrivania e a piantana: +124,6%

Piscine fuori terra: +108,9%

Ventilatori per la ventilazione domestica: +73,1%

Condizionatori d’aria: +66,1%

“Le temperature elevate stanno certamente influenzando le scelte di acquisto degli italiani, ma c’è un altro elemento interessante che emerge da questi dati. Molti dei prodotti che stanno registrando le crescite maggiori appartengono a categorie che tradizionalmente venivano acquistate soprattutto attraverso canali fisici. Oggi vediamo invece consumatori sempre più abituati a ricercare, confrontare e acquistare anche prodotti ad alto coinvolgimento direttamente online”, commenta Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify. “È un segnale di come l’e-commerce stia diventando un canale di riferimento non solo per gli acquisti ricorrenti, ma anche per esigenze stagionali, urgenti e legate al miglioramento della qualità della vita in casa. Allo stesso tempo, questo cambiamento non rappresenta un allontanamento dal punto vendita fisico, ma una nuova opportunità per i retailer di creare esperienze integrate attraverso un approccio di Unified Commerce, in cui canali online e offline lavorano insieme per raggiungere nuovi clienti, offrire maggiore scelta e costruire relazioni più solide con i consumatori”, conclude Paolo Picazio.

I dati Shopify trovano riscontro anche nell’esperienza diretta dei merchant che operano nel settore. A completare il quadro, infatti, il punto di vista di Clima Convenienza, realtà specializzata nella vendita online di prodotti per la climatizzazione ed il riscaldamento domestico ed industriale, che osserva da vicino l’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori e le dinamiche di domanda legate alla stagionalità.

“Negli ultimi anni abbiamo osservato un’evoluzione significativa nel comportamento dei consumatori. Chi acquista oggi un climatizzatore arriva molto più preparato rispetto al passato: confronta prodotti, legge recensioni e valuta con attenzione efficienza energetica e caratteristiche tecniche. Allo stesso tempo, però, molti rimandano la decisione fino all’arrivo delle prime vere ondate di calore, concentrando la domanda in pochi giorni”, aggiunge Alessio Perrucci, CEO & Head of Digital di Clima Convenienza. “Da leader nella vendita online di prodotti di questo genere ci siamo preparati con largo anticipo, investendo in disponibilità di prodotto, logistica e assistenza per rispondere efficacemente a questi picchi. Abbiamo inoltre completato l’esperienza d’acquisto introducendo la possibilità di acquistare direttamente online anche il servizio di installazione su tutto il territorio nazionale. È la conferma di come l’e-commerce sia ormai un punto di riferimento anche per prodotti ad alto valore e servizi sempre più completi”.