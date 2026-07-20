Parchi acquatici da salasso: una giornata per una famiglia costa quasi 300 euro

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato, come ogni anno, il monitoraggio dei costi dei parchi acquatici. Nell’era delle vacanze “mordi e fuggi” o della vera e propria rinuncia alle vacanze estive, si tratta di uno dei rifugi principali per le famiglie che restano in città.

Piccole oasi, a pochi km dai centri abitati, che offrono riparo dal caldo e dalla routine cittadina.

Ma a caro prezzo… L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi: nel 2026 il costo complessivo a famiglia per trascorrere una giornata in un parco acquatico sarà di 297,07 euro. L’aumento medio rispetto al 2025 è del 2%. Sale al 47% l’aumento rispetto al 2021.

Vista la forte richiesta aumentano i costi di ingresso: +8% per gli adulti e +2% per i ragazzi. Rimane su livelli elevati, dopo i rincari dell’anno scorso, la spesa per i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: fanno eccezione i panini, i cui prezzi scendono rispetto al costo esorbitante degli anni passati. I prezzi di questi prodotti si attestano, comunque, ancora nettamente al di sopra di quelli praticati in un qualsiasi bar o alimentari (anche del +300% per l’acqua e del +90% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco.