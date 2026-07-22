Nascondeva una penna-pistola funzionante nell’armadio, arrestato un 22enne nel Foggiano

Nascondeva in un armadio della camera da letto una penna-pistola calibro 22, priva di matricola e con un colpo già inserito in canna. Per questo un 22enne di San Severo, in provincia di Foggia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni.

La scoperta è avvenuta durante una perquisizione nell’abitazione del giovane. A segnalare la possibile presenza di materiale illecito è stato Zac, cane specializzato nella ricerca di armi in dotazione al Nucleo Carabinieri cinofili di Modugno, in provincia di Bari. All’interno dell’armadio, secondo quanto ricostruito, i militari hanno trovato la penna-pistola, 47 munizioni calibro 22 compatibili con l’arma, un caricatore metallico monofilare e altre munizioni di diverso calibro.

L’arma è stata sottoposta a verifica tecnica da parte di un consulente balistico ed è risultata funzionante e idonea all’impiego. Le penne-pistole, proprio perché camuffate e prive dei normali elementi identificativi, rientrano tra le armi clandestine. Al termine degli accertamenti il 22enne è stato arrestato. Dopo la convalida, per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.