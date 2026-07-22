Nuovo assalto a bancomat nel Barese, ladri in fuga con il bottino

Nuovo assalto a un bancomat nel Barese. Nella notte, intorno alle 2.30, è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale BdM di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. La deflagrazione ha danneggiato il vano in cui era installato l’erogatore di banconote e ha svegliato diversi residenti della zona, allarmati dal forte boato. Dopo l’esplosione, i malviventi si sono dati alla fuga.

Al momento non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via del denaro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto, verificare l’eventuale bottino e risalire ai responsabili. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re. “Confido nel lavoro di forze dell’ordine e magistratura”, ha dichiarato, auspicando che chi “si macchia di quella che è diventata una frangia organizzata della criminalità verrà assicurato alla giustizia”. L’assalto si inserisce in una serie di episodi analoghi registrati negli ultimi mesi nel territorio barese, con sportelli bancomat presi di mira durante la notte attraverso l’utilizzo di esplosivo.