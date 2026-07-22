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Bari, reflui al Canalone dopo un guasto Aqp: area di 20 metri interdetta

Vicino al chiusino Lamasinata. Il Comune: "Nessun interessamento delle acque di balneazione"

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Luglio 2026 - 15:33
canalone
  • 33 sec

Divieto temporaneo di utilizzo per una piccola area della spiaggia cittadina del Canalone, a Bari. Questa mattina è stata firmata un’ordinanza sindacale che interdice circa 20 metri quadrati nella zona circostante il chiusino Lamasinata, dopo un guasto all’impianto di sollevamento dei reflui fognari di Acquedotto Pugliese in via Pasquale del Prete.

Il fermo dell’impianto ha provocato la fuoriuscita di una modesta quantità di refluo da un pozzetto nel tratto terminale del Canalone. Secondo quanto comunicato, l’episodio non avrebbe interessato le acque di balneazione. L’ordinanza è stata adottata in via precauzionale per impedire l’accesso all’area coinvolta e garantire condizioni di sicurezza fino al completo ripristino della situazione.

Sul posto sono intervenute le squadre di Acquedotto Pugliese, impegnate nelle attività necessarie a riparare il guasto e a riportare l’impianto di sollevamento al regolare funzionamento. Nel frattempo, per assicurare la continuità del servizio, i mezzi autospurgo di Aqp stanno provvedendo al trasporto dei reflui all’impianto di depurazione Bari Ovest. Il divieto resterà temporaneo e limitato all’area interessata dalla fuoriuscita, in attesa del completamento degli interventi tecnici e delle verifiche necessarie.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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