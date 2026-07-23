Bari, a fuoco sterpaglie e vegetazione incolta nella Lama: paura nei pressi del Di Venere

Un vasto incendio è divampato ieri nella zona della Lama a Bari, a ridosso di via Giulio Petroni e nelle vicinanze dell’ospedale Di Venere. Le fiamme, alimentate dalla presenza di sterpaglie alte e vegetazione incolta, si sono rapidamente propagate creando una situazione di forte criticità.

A rendere più complesse le operazioni di spegnimento è stato il vento di maestrale, che ha spinto il fronte del rogo verso la zona delle abitazioni. Le squadre intervenute sul posto hanno concentrato gli sforzi proprio nelle aree più vicine alle case, con l’obiettivo di evitare che le fiamme potessero avvicinarsi ulteriormente agli edifici. La presenza di vegetazione secca ha favorito la diffusione dell’incendio, rendendo necessario un intervento tempestivo per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza i punti più esposti. Sul luogo dell’incendio è arrivato anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha seguito da vicino l’evoluzione dell’emergenza e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

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