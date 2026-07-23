Bari, Benetton riapre a Palazzo Mincuzzi: ex lavoratori avranno precedenza nelle assunzioni

Benetton riaprirà a Palazzo Mincuzzi, nel cuore di Bari, come punto vendita diretto del gruppo. Una riapertura che porta con sé anche una novità importante per i lavoratori rimasti coinvolti nella chiusura dei negozi pugliesi, gli ex dipendenti avranno diritto di precedenza nelle nuove assunzioni.

Il passaggio arriva a sette mesi dall’accordo sindacale sottoscritto con il Gruppo Benetton, dopo una vertenza aperta da UILTuCS Puglia a seguito della chiusura dei sette punti vendita regionali. La vicenda era cominciata nel novembre 2024, quando Benetton Group aveva avviato la chiusura degli store pugliesi a causa del contenzioso con le società franchisee che li gestivano. Una situazione che aveva messo a rischio circa quaranta lavoratrici e lavoratori, senza garanzie immediate sulla continuità occupazionale. Da lì l’apertura della vertenza sindacale, culminata il 12 dicembre 2025 in un accordo con il gruppo.

In quell’intesa era stata inserita una clausola a tutela degli ex dipendenti, il diritto di precedenza per i contratti a tempo indeterminato in caso di future riaperture. Ora, con il ritorno di Benetton a Palazzo Mincuzzi, quella clausola diventa concreta. “La riapertura è un segnale importante per la città, dopo le note difficoltà il gruppo Benetton torna ad investire sul territorio”, dichiara Marco Dell’Anna, segretario generale UILTuCS Puglia. Secondo il sindacato, la riapertura del punto vendita barese conferma il valore del percorso intrapreso nei mesi scorsi. “Questa riapertura attesta la bontà del percorso sindacale e dell’accordo sottoscritto nel quale si riconosceva alle lavoratrici ed ai lavoratori licenziati un diritto di precedenza nell’eventualità di nuove future aperture”, aggiunge Dell’Anna.

Nelle prossime ore, fa sapere UILTuCS, gli ex dipendenti saranno contattati direttamente dall’azienda per esercitare il diritto previsto dall’accordo e valutare il rientro al lavoro.“Un risultato straordinario per le persone ed il territorio”, ha aggiunto Dell’Anna. Per UILTuCS Puglia, la vicenda dimostra l’importanza della contrattazione sindacale nei momenti di crisi aziendale, quando le tutele possono essere costruite prima che la situazione diventi irreversibile. Il sindacato guarda ora anche agli altri territori pugliesi coinvolti dalla chiusura dei punti vendita. “Ci auguriamo che dopo Bari Benetton torni ad investire in tutti i capoluoghi pugliesi consentendo il totale recupero dei posti di lavoro persi”, conclude Dell’Anna.