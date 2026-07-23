Brt a Bari, cantieri anche di notte per ridurre i disagi: lavori in viale Unità d’Italia fino al 21 agosto

Proseguono a Bari i lavori per la realizzazione del BRT, il Bus Rapid Transit, con interventi attivi in diverse zone della città e cantieri programmati anche nelle ore notturne per ridurre l’impatto sulla viabilità. Il Comune ha scelto di concentrare di notte le lavorazioni più interferenti con il traffico, come il rifacimento della segnaletica orizzontale e le attività che richiedono restringimenti o chiusure temporanee delle carreggiate. L’obiettivo è accelerare il completamento degli interventi e limitare, per quanto possibile, i disagi nelle ore di maggiore circolazione.

La programmazione riguarda progressivamente i diversi tratti interessati dal nuovo sistema di trasporto rapido. Nelle fasce orarie con minore presenza di veicoli, le squadre possono operare con maggiore continuità, riducendo le ripercussioni sul traffico diurno. Tra le soluzioni adottate per contenere i disagi c’è anche l’utilizzo di uno strato di usura provvisorio su alcune arterie particolarmente trafficate, come via Brigata Regina e il lungomare di Crollalanza. Dopo la fresatura della sede stradale e la realizzazione della corsia riservata al BRT, viene steso un primo tappetino temporaneo per consentire la riapertura rapida della strada al traffico. Il tappetino definitivo verrà invece posato solo al termine degli interventi più complessi, come la realizzazione delle banchine di fermata, gli scavi, le fondazioni e le opere accessorie, che richiedono tempi tecnici più lunghi. Si tratta, spiega l’amministrazione, di una sequenza operativa pensata per mantenere il più possibile la circolazione durante l’avanzamento dei cantieri. Nei giorni scorsi le squadre sono state impegnate anche in via Quintino Sella, dove è stato completato il rifacimento della segnaletica orizzontale dopo i lavori eseguiti per la realizzazione del sistema BRT. L’intervento ha riguardato il ripristino degli attraversamenti pedonali, delle linee di delimitazione delle corsie, degli stalli di sosta e degli altri elementi presenti lungo la strada.

Le lavorazioni notturne proseguono ora in viale Unità d’Italia, dove da ieri e fino al 21 agosto sono previste modifiche temporanee alla viabilità. Nel tratto compreso tra via Antonio Meucci e via Capruzzi saranno istituiti il restringimento della carreggiata, il divieto di fermata e il limite di velocità di 30 chilometri orari. Durante i lavori, nella fascia oraria compresa tra le 23.30 e le 5.30, potrà inoltre essere disposto il divieto temporaneo di transito, limitatamente alle fasi di esecuzione delle attività. La circolazione sarà regolata dalla segnaletica temporanea installata nell’area di cantiere.

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente nei tratti interessati e a seguire i percorsi alternativi indicati sul posto. La programmazione degli interventi nelle ore notturne proseguirà, dove tecnicamente possibile, anche nelle prossime fasi dei lavori. L’obiettivo è tenere insieme le esigenze operative dei cantieri con la necessità di ridurre i disagi per residenti, attività commerciali e automobilisti.