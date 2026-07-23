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Bari, controlli della polizia al Punto x: 12 multe per monopattini e scooter in zone pedonali

Il bilancio

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Luglio 2026 - 12:47
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  • 2 min
 
Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree di massima aggregazione sociale, con l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale.
L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo disposto dal Questore di Bari, Annino Gargano, al fine di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti e degrado urbano nelle aree maggiormente frequentate, ed anche per contrastare l’incidentalità stradale attraverso l’osservanza delle nuove norme del Codice della Strada sulla circolazione dei velocipedi elettrici (monopattini e biciclette) .
In particolare i controlli, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato, hanno visto la partecipazione di pattuglie della Questura, di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, del personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia”, nonché di personale della Polizia Locale.
Nel corso delle attività a Poggiofranco,  al Punto x, sono stati effettuati 5 posti di controllo durante i quali sono state identificate 134 persone, di cui 21 con precedenti di polizia e 17 minori; inoltre sono stati controllati 57 veicoli e 12 sono state le contestazioni al Codice della Strada elevate, anche a causa dell’uso dei monopattini e degli scooter in area pedonale.
Due ragazzi sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.
I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree più sensibili della città, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.
Confagriocltura Bari-bati

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