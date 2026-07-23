Refezione scolastica a Bari: al via il 27 luglio il nuovo sistema di iscrizione al servizio

Presentato questa mattina, a Palazzo della Città, il nuovo sistema di iscrizione al servizio di refezione scolastica del Comune di Bari per l’anno scolastico 2026/27. A partire da lunedì 27 luglio sarà attiva la nuova piattaforma digitale Omnibus, che introduce un software gestionale completamente rinnovato, un nuovo portale dedicato e una nuova App scaricabile gratuitamente da smartphone, attraverso cui le famiglie potranno gestire in maniera semplice e diretta tutti gli aspetti del servizio: dall’iscrizione alla consultazione della propria posizione contabile, fino ai pagamenti e alla gestione delle presenze.

Il nuovo sistema, facile, intuitivo e multilingue, sostituisce il precedente meccanismo di cooperazione applicativa tra iGo e il portale dell’operatore della refezione scolastica, introducendo una piattaforma unica che consentirà una gestione completamente digitalizzata del servizio, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione, garantire maggiore trasparenza e migliorare il monitoraggio delle iscrizioni, dei pagamenti e delle diete speciali. Grazie a questa innovazione, quindi, sarà molto più semplice la comunicazione tra amministrazione e famiglie: il portale, come la App, informeranno puntualmente gli utenti su ogni aspetto del servizio, dai pagamenti effettuati alla variazione del menu giornaliero.

All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, la direttrice della ripartizione Politiche educative e giovanili Maria Cristina Di Pierro, la PoEQ dei Servizi scolastici Caterina Valrosso e i rappresentanti dell’azienda fornitrice Progetti e Soluzioni.

“L’amministrazione presenta una vera rivoluzione nel sistema di iscrizione alla refezione scolastica – dichiara Vito Lacoppola -. Nuovo software, nuovo portale e una nuova App rappresentano un cambiamento profondo che ci permette di superare definitivamente le criticità riscontrate negli ultimi anni. Il nuovo sistema ci consentirà di evitare fenomeni come gli iscritti fantasma, di monitorare in maniera puntuale la gestione delle diete speciali e di offrire alle famiglie uno strumento semplice con cui controllare in tempo reale la propria posizione contabile, prevenendo l’accumulo di debiti e rendendo il servizio più efficiente e sicuro”.

Altra novità fondamentale è rappresentata dalla partenza il servizio: il prossimo anno scolastico, infatti, già dal 21 settembre sarà possibile usufruire della refezione scolastica, in coerenza con l’avvio del tempo pieno nelle scuole cittadine (ovviamente la data dell’effettivo avvio potrebbe subire variazioni in base all’organizzazione dei singoli istituti scolastici). Le iscrizioni al servizio saranno aperte in una prima finestra ordinaria dal 27 luglio al 17 settembre. Per le famiglie che non riusciranno a completare la procedura nei termini sarà prevista un’unica finestra straordinaria, dal 30 settembre al 15 ottobre: decorsa quest’ultima data non sarà più possibile iscriversi per l’anno scolastico 2026/27. Gli utenti che effettueranno l’iscrizione durante la finestra straordinaria potranno usufruire della mensa a partire dal secondo giorno lavorativo successivo all’iscrizione.

Per garantire la massima diffusione delle informazioni, tutte le famiglie già presenti nella banca dati comunale riceveranno una comunicazione via mail con le istruzioni per accedere al nuovo sistema. Durante il periodo in cui sarà attiva l’iscrizione, inoltre, saranno inviati almeno tre promemoria per ricordare alle famiglie scadenze e conseguenze rispetto alla mancata iscrizione; naturalmente anche le scuole saranno coinvolte per la diffusione delle informazioni attraverso il registro elettronico.

Tra le principali novità introdotte dal nuovo sistema figura il pagamento anticipato del servizio, con la possibilità per ogni famiglia di consultare in qualsiasi momento credito, debiti e pagamenti effettuati direttamente dall’App. Il mancato pagamento dei pasti fruiti impedirà l’iscrizione al servizio nell’anno scolastico successivo fino alla regolarizzazione della posizione. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso il circuito PagoPA.

Il nuovo modello introduce anche una specifica norma antispreco al fine di ridurre il numero dei pasti preparati ma non consumati: qualora un alunno esca da scuola prima del pranzo, la famiglia dovrà annullare la prenotazione entro le ore 9.30, utilizzando l’App Omnibus, inviando una mail o comunicandolo al personale incaricato. In caso di mancata comunicazione sarà addebitata la tariffa massima del pasto, anche nei casi di esenzione, evitando così inutili sprechi alimentari e costi a carico della collettività.

Attraverso la nuova piattaforma sarà, infine, possibile richiedere e gestire in modo più semplice le diete sanitarie e quelle etico-religiose, contribuendo a garantire un livello ancora più elevato di sicurezza alimentare e una programmazione più efficace del servizio.